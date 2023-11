Tarlós István lényegében egyetért Karácsony Gergellyel

„A tisztán listás rendszert a magam részéről nem támogatnám” – mondta az atv.hu-nak Tarlós István volt főpolgármester, hozzátéve, hogy az önkormányzati rendszerben általában is inkább az egyéni választással szimpatizál.

– tette hozzá Tarlós, aki emlékeztetett, hogy a Velencei Bizottság sem javasolja, hogy egy évvel a választások előtt változtassanak a választójogi törvényen.

– fogalmazott a volt városvezető. A kormánypárt álláspontja egyelőre ismeretlen.

A Mi Hazánk Mozgalom szerint a meglévőnél igazságosabb és arányosabb választási rendszerre van szükség a fővárosban, ezért a párt azt javasolja, hogy a Fővárosi Közgyűlés tagjait listás szavazáson válasszák meg a jövőre esedékes önkormányzati választásokon, és ne a kerületi polgármesterek legyenek a testület tagjai. Karácsony Gergely főpolgármester a kormánypártot látja a javaslat mögött.

A szélsőjobboldali párt javaslata szerint

A javaslat szerint nem kapna mandátumot a jelölőszervezet fővárosi listája, ha „a fővárosi listákra leadott érvényes szavazatok öt százalékát nem érte el, vagy a közös fővárosi lista, ha a fővárosi listákra leadott érvényes szavazatok tíz százalékát, kettőnél több jelölőszervezet által állított közös fővárosi lista esetében tizenöt százalékát nem érte el”.

Alig hét hónappal a választás előtt a Fidesz újra módosítani próbálja a Fővárosi Közgyűlésre vonatkozó választási szabályokat. Még ahhoz is gyávák, hogy saját nevükben adják be a javaslatot, rábízták azt a félfasiszta testvérpártjukra. 2014-ben eltörölték a listás választást, hogy így csináljanak többséget maguknak, most visszaállítanák a korábbi rendszert, mert abban bíznak, hogy így tudják elvenni az ellenzékét