Terézváros momentumos polgármestere a DK-t is partnernek tekinti

A koalíciónk, amelyben együtt dolgozunk – többek között a DK-val és a Párbeszéddel is – kiválóan működik, és együtt fogjuk folytatni 2024-től is – jelentette ki Soproni Tamás, a Momentum terézvárosi polgármestere az Indexnek.

A városvezetőt azután kérdeztük, hogy Nyirati Klára, a Momentum bajai polgármestere egyértelmű és nyílt kritikát fogalmazott meg Donáth Annával kapcsolatban, aki az elmúlt hetekben többször is kritikával illette a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíciót. Nyirati Klára kijelentéseiben Soproni Tamás is nevesítette.

Donáth Annak egy októberi publicisztikájában üzent hadat korábbi szövetségesének, a Demokratikus Koalíciónak. A momentumos európai parlamenti képviselő kifejtette:

amíg a kormányváltásért dolgozó ellenzékben van olyan szereplő, amelyik az igazság kultúrája helyett – a kormányhoz hasonlóan – a hazugságon alapuló politikai kultúrát képviseli, addig nem lehet meg a kormányváltáshoz szükséges egység.

Az európai parlamenti képviselő hozzátette: „az ilyen szereplő, bármit mond is, akadálya a kormányváltásnak.” Donáth Anna leszögezte, hogy a Demokratikus Koalíció politikai kultúrája akadálya a kormányváltásnak.

Később azt is mondta, hogy a Momentum nem fog közös listán indulni a DK-val, és 2022-ben is csak „befogott orral” vállalta a közös indulást velük. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy az önkormányzati választáson, helyi szinten nincs kizárva az együttműködés a két párt közt.

Az atv.hu számolt be arról, hogy egy rendezvényen Nyirati Klára, a Momentum bajai polgármestere elárulta: haragszik Donáth Annára a kijelentései miatt.

A hétvégén Soproni Tamás, nem tudom mennyire ismerős, vele találkoztam a hétvégén, és ő is azt mondta, hogy nem tér magához. Utána felhívta az Annát, hogy oké, most akkor mit mondjak a DK-soknak helyben? Hogy akkor most hogy várjam a segítségüket, hogy támogassanak? És én ugyanígy vagyok ezzel

– közölte Nyirati Klára, aki szerint taktikailag és erkölcsileg is nonszensz Donáth Anna álláspontja.

Soproni Tamást írásban kérdeztük arról, hogy helytállónak tartja-e Nyirati Klára állításait és helyteleníti-e Donáth Anna kritikáit. Továbbá arról is érdeklődtünk nála, hogy milyen a kapcsolata a Demokratikus Koalíció terézvárosi politikusaival, és mit szól ahhoz, hogy megállapodásokat kötött három ellenzéki párt (a DK, a Párbeszéd és az MSZP) az önkormányzati választásokkal kapcsolatban.

A terézvárosi polgármester azt írta, hogy nem foglalkozik országos politikával.

Elsősorban azért nem, mert hálás vagyok az égnek, hogy önkormányzati területen dolgozhatok, a politika egyetlen területén, ahol sokkal többször tudjuk keresni azt, hogy mi köt össze minket ahelyett, hogy a különbségeket keresnénk. A terézvárosi képviselő-testület ülésein például az ellenzék is megszavazza az előterjesztések 80-90 százalékát, beleértve a Fideszt is. A koalíciónk, amelyben együtt dolgozunk – többek között a DK-val és a Párbeszéddel is – kiválóan működik, és együtt fogjuk folytatni 2024-től is

– közölte Soproni Tamás.

A kérdésre válaszolva, hogy a Momentumnak is tárgyalóasztalhoz kellene ülnie a DK-val és a többi ellenzéki párttal, a városvezető úgy fogalmazott:

Tudomásom szerint a Momentum az összes koalíciós partnerünkkel előrehaladott tárgyalásokat folytat. Ahogy Donáth Anna is elmondta: az önkormányzatokban csak együttműködéssel tudjuk megőrizni a szabadság szellemét.

Azt atv.hu-nak arról is beszélt, a Momentum még nem döntött a DK közös fővárosi listára vonatkozó ajánlatáról, vizsgálja azt, de ha a parlament megszavazza a Mi Hazánk javaslatát, a tisztán listás fővárosi választást, akkor nehezen lehetne a közös ellenzéki lista ellen érvelni, vagyis hogy egy közös listát, és egy közös főpolgármester-jelöltet állítson az ellenzék Budapesten jövő júniusban az önkormányzati választáson.

(Borítókép: Soproni Tamás a Momentum évértékelőjén 2023. február 4-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)