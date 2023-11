Mikulás-napig várják a karácsonyi cipősdobozokat a MosolyManók programban

A MosolyManók elnevezést nyolc évvel ezelőtt azért választották a szervezők, mert megjeleníti az akció kettős célját:

az ajándékok örömet szereznek a nehéz helyzetű családok gyermekeinek, az ajándékozó gyerekek pedig megélhetik az önzetlen segítségnyújtás örömét.

A szülőket is megszólítják, és arra biztatják őket, hogy az ajándék összekészítése legyen közös elfoglaltság, melynek során beszélgetnek arról, mit jelent segíteni, és gondoskodó odafigyeléssel fordulni mások felé.

Az akcióhoz azok a gyerekek is csatlakozhatnak, akiknek az iskolájában nincs egységes gyűjtés. Amennyiben egy diáknak nincs megunt játéka, vagy nem tud a rászoruló társai részére ajándékdobozt összeállítani, akkor idén is lehetősége van a PontVelem Okos Programban gyűjtött pontjaiból is felajánlani erre a célra, amit a rászorulók karácsonyi ajándékára fordít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

A cipősdobozok készítésénél a szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a gyerekek a megunt játékaik közül olyanokat tegyenek bele, amelyek jó állapotban vannak, tiszták, hiánytalanok, és amiknek ők maguk is örülnének, édességből csak fél évnél hosszabb lejárati idejűt helyezzenek bele. A doboz becsomagolása után írják rá, hogy milyen nemű, korú társuknak küldik.