Karsai Dániel: Nullás pulzussal nem lehet beszélni az életvégi döntésekről

Karsai Dániel, az ALS halálos betegségben szenvedő, 46 éves alkotmányjogász kedden szólalt fel Strasbourgban, az Emberi Jogok Európai Bíróságán az életvégi döntések meghozatalának magyarországi tilalma ellen. Az alkotmányjogász folyamatosan közvetít az ügyében a fejleményekről Facebookon. Most arról számolt be, hogy csütörtökön a Parlamentbe megy, ahol képviselőkkel is szívesen tárgyalna az ügyéről, pártállástól függetlenül.

Mint írta, Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezető-helyettesének meghívására érkezik az országházba, ahol a képviselő napirend előtti felszólalásában beszél majd az ügyéről. Karsai örömmel elfogadta a meghívást, és leszögezte, „bármely más politikai erő invitálását ugyanígy fogadta volna”.

Amennyiben a képviselő hölgyek és urak kívánják, szívesen beszélgetek velük politikai hovatartozástól függetlenül. Hangsúlyozom, hogy az esetlegesen az ügyemet nem támogató képviselőkkel is

– jelentette ki, hozzátéve, hogy csupán higgadt, más véleményét tiszteletben tartó eszmecseréket áll szándékában folytatni.

A higgadtság még véletlenül sem jelent érzelemmentességet. Hiszen az élet nagy kérdéseiről, mint amilyen az életvégi döntések is, nullás pulzussal nem lehet beszélni

– tette hozzá.

A teljes tilalom ellen lépett fel

Karsai Dániel ügyvéd egy ritka, gyógyíthatatlan, moto-neuron betegségben, az úgynevezett ALS-ben szenved, amely teljes lebénuláshoz vezet, így a betegség végén, a légzési funkciók megszűntével fulladás miatt következik be a halál. Mivel a betegség a mentális képességeket nem érinti, ezért azt szeretné elérni, hogy engedélyezzék számára az eutanáziát.

Az alkotmányjogász szerint az életvégi döntések meghozatalának teljes magyarországi tilalma alapvető emberi jogait sérti, ezért a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, ahol az utóbbi napokban tárgyalták azokat a beadványokat, amelyeket magyar állampolgárok nyújtottak be életvégi döntésekkel kapcsolatban. Kedden magát Karsait is meghallgatták, amelyről sajtótájékoztatón számolt be.

