Átment a Mi Hazánk javaslata, gyökeresen megváltozhat a választási rendszer

Új politikai helyzetet teremthet a Mi Hazánk választási törvény átírására vonatkozó javaslata. A párt nemcsak az önkormányzati, hanem a parlamenti választás komplett rendszerének átírására vonatkozó határozati javaslatot is benyújtotta. A Fidesz képviselői a parlament igazságügyi bizottságában csütörtök délelőtt megszavazták, hogy tárgysorozatba kerüljön a Mi Hazánk választási törvény módosítására vonatkozó javaslata. A tárgyalásba vétel mindkét javaslatra vonatkozik.

A Mi Hazánk korábban nemcsak az önkormányzati, hanem a parlamenti választás komplett rendszerének átírására vonatkozó határozati javaslatot is benyújtott, a tárgyalásba vétel mindkét javaslatra vonatkozik. Utóbbi egy

általános határozati javaslat, amely alapján az Országgyűlés felkérné a kormányt, hogy változtasson a szabályokon, mert szerintük a jelenlegi mandátumelosztás aránytalan.

Az új, listás rendszerben a Fidesz–KDNP a mostaninál több helyet szerezhet a közgyűlésben.

Új politikai helyzetet teremthet a javaslat

Szerdán határozatban tiltakozott a Fővárosi Közgyűlés a budapesti választási rendszer várható, Karácsony Gergelyre és az őt támogató pártokra nézve hátrányos átírása ellen, amit a Mi Hazánk kezdeményezett, de a kormánypártokhoz vonatkoztatja az ellenzék. Azért került szóba a közgyűlésen a határozat, mert

a Mi Hazánk nemrég saját, törvénymódosító javaslatot nyújtott be, amellyel 10 év után megváltoztatná a közgyűlés választásának szabályait a listás választásra, mely már a jövő júniusi voksolást is érintené.

Jelenleg a főpolgármester, a 23 kerületi polgármester és 9, kompenzációs listáról bejutó képviselő alkotja a közgyűlést. Ezzel szemben a Mi Hazánk által most javasolt régi-új rendszer listás választással töltené fel a közgyűlési helyeket, így a Fidesz–KDNP a mostaninál több helyet szerezhet a közgyűlésben, ráadásul ez az ellenzéki többség szerkezetét is megváltoztathatná. Bejuthatna a testületbe a Mi Hazánk és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is, ami új politikai helyzetet teremtene.