Több tíz millió forintos büntetéstervezetet hozott az ellenzéki pártoknak a Mikulás

A Válasz Online még 2023 nyarán értesült úgy, hogy a pártok gazdálkodását felügyelő Állami Számvevőszék arról tájékoztatta a 2022-es országgyűlési választáson közösen induló hat ellenzéki pártot (DK, Momentum, Jobbik, MSZP, LMP, Párbeszéd), hogy az eddigi vizsgálatuk alapján 1,6 milliárd forint tiltott támogatásban részesültek a kampányban, ami akár 3,2 milliárd forintos büntetéssel is járhat. Akkori cikkünkben leszögeztük, a levél egyelőre csak tervezet, tehát nem jelenti azt, hogy ezt a büntetést végül valóban kiszabják.

„A számvevőszéknek hatósági jogköre nincs, bírságot, büntetést nem szab ki, a tiltott pártfinanszírozás jogkövetkezményeit sem ők, hanem a törvény határozza meg. Ebben a kérdésben mérlegelési jogköre a szervezetnek nincs, de a tiltott finanszírozás összegét jogosult és köteles megállapítani” – szögezte le akkor Windisch László, a szervezet elnöke.

Megérkezett a mikuláscsomag

A 444 úgy értesült, hogy az Állami Számvevőszék december 5-én postázta a 2022-es országgyűlési választáson együtt indult hat ellenzéki pártnak a külföldi támogatások ügyében indított vizsgálat előzetes jelentését.

A lap szerint az első körben vizsgált 260 millió forintos támogatásrészt illegálisnak találták, ezért annak teljes összegét kirónák büntetésként. Az összeget egyenlő arányban oszthatják el a pártok között, ami körülbelül 43,5 millió forintot jelent, de ilyen esetekben a büntetéssel megegyező összeget visszatarthatják az adott pártnak járó állami támogatásból.

Momentum: Hazug és igazságtalan bírság

Lapunk kérdésére a Momentum Mozgalom megerősítette a hírt:

Igen, a Momentum megkapta az Állami Számvevőszék részjelentés-tervezetét, és helytállóak a már megjelent információk.

A párt érdeklődésünkre úgy fogalmazott: „A belengetett bírságnak egyetlen célja van: ellehetetleníteni a Momentumot a 2024-es választások előtt. Ez a hazug és igazságtalan bírság az ellenünk irányuló megfélemlítés eszköze, de nem fognak tudni megtörni minket. A Momentum mindig minden törvényt betartott, és szabályosan és törvényszerűen kampányolt. Mostani jelentéstervezetében is megerősíti az Állami Számvevőszék, hogy a Momentumhoz mint jelölőszervezethez érkezett költségvetési támogatásokat szabályszerűen használta fel a párt.”

Az MSZP-től azt a választ kaptuk, hogy „Az MSZP minden vonatkozó jogszabályt betartott a 2022. évi országgyűlési választások kampányában. Az ÁSZ vizsgálata során egyértelműen visszautasítottuk a tiltott kampányfinanszírozás vádját, ezt most is visszautasítjuk. Semmilyen rálátásunk nem volt az MMM pénzügyeire, a ÁSZ által biztosított iratbetekintés során sem tudtunk semmilyen pénzügyi tranzakciót beazonosítani. Nem tudjuk, mi alapján változtatta meg az ÁSZ idén nyári álláspontját, amikor azt közölte, hogy a mintegy 3,3 milliárd forintnyi büntetés pártok közötti megoszlása nem rendezett, emiatt pedig további törvényi rendelkezés nélkül a büntetés behajtása nem megvalósítható. Egyértelmű, hogy a Fidesz szándéka az ellenzéki pártok ellehetetlenítése a 2024-es választások előtt. A kirótt és a kilátásba helyezett büntetés komoly kihívás elé állítja az MSZP-t, ahogy eddig is, most is a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fogunk megoldást találni működésünk és kampányunk finanszírozására. Fenntartjuk azon álláspontunkat, hogy közös erővel, a 2024-es választásokon való közös indulással lehet megállítani a Fidesz jogállami határokat áthágó politikáját.”

A korábbi hatpárti összefogás többi szereplőjét és az Állami Számvevőszéket is kerestük az ügyben, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

