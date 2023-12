Az MSZP meghívására Magyarországra érkezik a volt svéd miniszterelnök

December 8. és 10. között az SPD berlini kongresszusán vett részt az MSZP. A párt delegációjának tagjaként Kunhalmi Ágnes társelnök, Harangozó Gábor alelnök, Gurmai Zita országgyűlési képviselő, frakcióvezető-helyettes, az Európai Szocialisták Pártja Nőszervezetének elnöke és Szabó Vilmos volt külügyi államtitkár látogatott a német fővárosba, hogy többek között meghallgassák Olaf Scholz szövetségi kancellár beszédét.

Az Index beszámolt az MSZP közleményéről, amelyben azt írták, hogy beszédében a kancellár Németország, Európa és a világ előtt álló legfontosabb kihívásokkal, továbbá az azokra adandó szociáldemokrata válaszokkal foglalkozott. „Hangsúlyosan szólt a jobboldali populista pártok felemelkedéséről és erősödéséről Németországban és számos más országban. Alapvető kérdésnek nevezte a demokratikus erők fellépését és valós perspektíva teremtését velük szemben” – közölte a szocialista párt.

Kunhalmi Ágnes a német kancellárral és Gurmai Zitával készült közös fotót osztott meg a Facebook-oldalán. „Olaf Scholz német kancellárral az SPD vacsoráján Berlinben. Nagyon régiek és barátiak az MSZP kapcsolatai a németekkel. És ez a jövőben is így marad” – jegyezte meg az MSZP társelnöke.

Kihívások és együttműködés

A berlini úttal kapcsolatban Kunhalmi Ágnes arról tájékoztatta az Indexet, hogy az MSZP és az SPD között évtizedek óta hagyományosan nagyon szoros, széles körű partnerpárti kapcsolat, együttműködés van. Ennek keretében a két párt képviselői rendszeresen képviseltetik magukat egymás kongresszusain, így történt ez a napokban a Berlinben megrendezett eseményen is.

Az MSZP társelnöke elmondta: a háromnapos kongresszus jó alkalom volt arra, hogy a delegációjuk találkozzon és megbeszéléseket folytasson az SPD több vezetőjével, parlamenti képviselőjével. „Kiemelt fontosságúak voltak az Olaf Scholz szövetségi kancellárral, Lars Klingbeil SPD-társelnökkel, Achim Post parlamenti frakcióvezető-helyettessel, az SPD-pártkongresszuson megválasztott új alelnökével, Katarina Barley-vel, az Európai Parlament szociáldemokrata alelnökével, Martin Schulzcal, a Friedrich Ebert Alapítvány elnökével való találkozók” – tette hozzá Kunhalmi Ágnes.

A megbeszélések főtémái elsősorban az MSZP és az SPD közötti kétoldalú kapcsolatokat érintették; a szocialista párt magyarországi belpolitikai helyzetéről is tájékoztatták a német vezető szociáldemokrata politikusokat.

Kunhalmi Ágnes kiemelte: csakúgy, mint az elmúlt évtizedekben, továbbra is kölcsönösen támogatja egymást a két párt. Szó esett még a világban zajló kihívásokról és az arra adandó szociáldemokrata válaszokról is, mint például az MSZP által Magyarországon is szorgalmazott jóléti állam, a szociális vívmányok és a béremelések fontosságáról. A német költségvetési válság jelenti jelenleg az SPD számára a legnagyobb kihívást, melynek megoldása egyben a német jóléti állam és szociális vívmányaik megtartásának záloga.

Az új- és szélsőjobboldali erők előretörésének veszélyeiről, okairól hasonlóan vélekedett a két párt. A jobboldali populizmus nem jelent valódi megoldást, de fontos megérteni, miért írja felül sokszor a nacionalizmus és az idegengyűlölet a szociális vívmányokat. Az autóipari átállásról, az MSZP által felvetett akkumulátorgyárak biztonságáról és a munkavédelmi, illetve környezetvédelmi szabályok betartásáról hasonlóan vélekedtek a felek. Az MSZP részéről fontos kiemelt téma volt még az Európai Uniós források is, melynek mihamarabbi folyósítását szorgalmazták

– nyilatkozta lapunknak Kunhalmi Ágnes, utalva a jövő évi európai parlamenti választásokra.

Képesek válaszokat adni

Mint fogalmazott, az MSZP delegációja értékes tapasztalatokat szerzett a 160 éves születésnapját is ünneplő Németországi Szociáldemokrata Párt kongresszusán.

A világban zajló gyökeres átalakulások a német társadalmat is nagy kihívások elé állítják. A kongresszus ezekről folytatott eszmecseréi, vitái azt mutatják, hogy a szociáldemokrácia képes és kész valós válaszokat találni ezekre a kihívásokra, de azt is látni kell, hogy a történelem ezen periódusában jobboldali erőkkel szemben csak koalíciókban és együttműködésekkel képes a baloldal érdemben felvenni a versenyt Európában is. A kétoldalú együttműködés fontos hozzájárulást jelent nemcsak a két párt, hanem a két ország és a két nép közötti jó együttműködés fenntartásához és erősítéséhez is

– fejtette ki az MSZP társelnöke.

Emellett arról is tájékoztatta lapunkat, hogy az SPD több vezető politikusa is Budapestre érkezik december 14-én az MSZP és az Európai Szocialisták Pártja (PES) által Európai Szocialisták egy jobb életért címmel szervezett nagyrendezvényére, amelynek díszvendége Stefan Löfven, az Európai Szocialisták Pártja (PES) elnöke, volt svéd miniszterelnök lesz.

Stefan Löfven 2021 novemberében mondott le a miniszterelnökségről, miután elfogyott körülötte a levegő, a magyar kormánnyal cseppet sem volt felhőtlen a viszonya; nemrégiben az Európai Szocialisták Pártjának elnökeként adott ultimátumot a szlovák választásokat megnyerő Robert Ficónak, hogy változtasson Ukrajnával kapcsolatos álláspontján.

(Borítókép: Stefan Löfven 2021 január 8-án. Fotó: Fredrik Sandberg / EPA / MTI)