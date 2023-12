Döntött a parlament: átírják a választási szabályokat a Mi Hazánk javaslatára

„Az igazságosabb és arányosabb önkormányzati választások érdekében egyes választási tárgyú törvények módosításáról” címmel nyújtott be javaslatot Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője.

Ebben, többek között, az alábbi javaslatok szerepelnek:

A választópolgárok Budapest főváros közgyűlésének tagjait fővárosi listán választják meg. Ez esetben Budapest főváros egy választókerületet alkot.

A fővárosi közgyűlés tagjainak megválasztásánál Budapesten fővárosi listát az a jelölőszervezet állíthat, amely főpolgármester-jelöltet vagy a fővárosi kerületek közül legalább háromban polgármesterjelöltet állított.

Azok a jelölőszervezetek, amelyek közös főpolgármester-jelöltet vagy legalább három fővárosi kerületben közös polgármesterjelöltet állítottak, közös fővárosi listát állíthatnak.

2014 óta az a szabály, hogy a főpolgármester mellett a közgyűlés tagja a 23 kerületi polgármester, valamint további kilenc mandátumot a kompenzációs listákról osztanak ki. Ez változik úgy, hogy a polgármesterek helyett is listákról kerülnek be a képviselők.

A Mi Hazánk javasolta az országgyűlési választási rendszer arányosabbá tételét is, de ezt nem támogatta a képviselők többsége.

A Mi Hazánk szerint a Fidesz paktumot kötött a balliberális pártokkal

Az eredeti verzióban szerepelt az a pont is, hogy „nem kap mandátumot a jelölőszervezet fővárosi listája, ha a fővárosi listákra leadott érvényes szavazatok öt százalékát nem érte el, vagy a közös fővárosi lista, ha a fővárosi listákra leadott érvényes szavazatok tíz százalékát, kettőnél több jelölőszervezet által állított közös fővárosi lista esetében tizenöt százalékát nem érte el”.

A Mi Hazánk Mozgalom viszont úgy látja, hogy „paktumot kötött a Fidesz a balliberális pártokkal a választási törvény módosításáról. A balliberális pártok érdekében nyújtott be módosító javaslatot a Fidesz a fővárosi választási rendszer arányosabbá tételét célzó Mi Hazánk-előterjesztéshez, hogy például 3 párt közös listája esetén 15 százalék helyett csak 5 százalék legyen a küszöb”.

A párt kifejtette: „Az Országgyűlés Kodifikációs Főosztálya számos jogtechnikai módosítása mellett az egyetlen érdemi módosítást a Fidesz nyújtotta be bizottsági módosító javaslatként, és ez egyértelműen a töredezett baloldal érdekét szolgálja, illetve a kis pártokét (melyek így több választási blokkban is indulhatnak), szembemenve a régi szabállyal, miszerint két párt közös listája esetén 10, három vagy több párt összefogásánál 15 százalék a küszöb. Ráadásul ezt a módosító javaslatot akkor nyújtották be (a részletes vita lezárása után), amikor már a törvényjavaslat előterjesztői visszavonására sincs lehetőség, a házszabály szerint. A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztői tiltakozás ellenére elfogadta a kormánypárti módosító javaslatot”.

A korábbi hatpárti összefogás pártjai már hamarabb bejelentették, hogy nem támogatják a választási szabályok módosítását, sőt néhányan bojkottálták is a szavazást. Arról, hogy az új szabálynak milyen következményei lehetnek a jövő évi önkormányzati választásokon, itt írtunk.

Toroczkai László: Félsiker a Mi Hazánk, sőt egész Magyarország számára

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke félsikerként könyvelte el a választási törvény módosítását, erről írt közösségi oldalán. A képviselő szerint „véget ér a Párbeszéd 0,5 százalékos túlhatalma a fővárosban, a főpolgármestert újra ellenőrizheti majd a fővárosi közgyűlés.”