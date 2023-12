Ijesztő videót tett közzé a MÁV, a lecsukódó sorompó sem állította meg a kamionost

A MÁV közleménye szerint a vasúti átjárókban történt balesetek száma idén jelentősen csökkent a tavalyihoz képest, de így is több mint hatvan esetet regisztráltak.

A MÁV közleményéből kiderült, hogy 2023-ban eddig 61 balesetet regisztráltak a vasúti átjárókban, amely a tavalyi év azonos időszakának adataival összehasonlítva egyharmadával kevesebb. A közlekedők által letört sorompók száma még mindig 800 fölött van.

A vasúttársaság úgy látja, a balesetek számának csökkenése a 2022 áprilisában elindított vasútbiztonsági kampány sikerét igazolja. A MÁV arra kéri a közlekedőket, hogy a szilveszter közeledtével még fokozottabban figyeljenek az alkoholos befolyásoltság veszélyeire, és aki alkoholt fogyasztott, az csak utasként üljön gépjárműbe, kerékpárra.

A 61 balesetben kilencen életüket vesztették, heten súlyos, tizenketten könnyű sérüléseket szenvedtek, 35 esetben pedig anyagi kár keletkezett

– olvasható a kommünikében.

Az előző év azonos időszakában összesen 90 baleset történt vasúti átjáróban, amelyekben közel négyszer annyian vesztették életüket, mint idén.

Tavaly a 34 áldozat közül 19-en – köztük gyerekek is – utasként estek áldozatul az autóvezető figyelmetlenségének, a KRESZ-szabályok be nem tartásának. Voltak olyan tragikus esetek, amelyekben négyen, öten vagy heten is életüket vesztették a balesetet szenvedett járműben – olvasható a közleményben.

A vasúti átjárók biztosítását szolgáló sorompókarok letörésének száma viszont nem csökken, évente átlagosan 800 esetben törik le a közlekedők a sorompó csapórúdját, ezt a számot idén november végére érte el a statisztika.

A legjellemzőbb oknak azt tartják, hogy a járművezetők a „még átérek” gondolattal a fénysorompó tilos jelzése ellenére hajtanak a vasúti átjáróba, elsodorva a csukódó csapórudat.

Olyan esetek is előfordulnak, hogy a feltorlódott sorban a közben tilosra váltó jelzéskor „beragadnak” a lecsukódó sorompók között a vasúti átjáróba, és a baleset elkerülése érdekében gázt adva letörik azokat.

A közlemény szerint előfordult, amikor az autós az előjelző táblák ellenére egyszerűen nem vette észre a vasúti átjárót és a csukott sorompót. A vasúttársaság minden esetben rendőrségi feljelentést tesz.

A MÁV által közzétett videóban a vasúti átjárót biztosító, letört sorompókar helyreállítását végzik éppen a szakemberek, miközben a másik irányból érkező kamion letöri a szemközti, még ép csapórudat és megállás nélkül továbbhajt.

Arról, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszternek milyen tervei vannak a vasúttársasággal, és miért döntött elbocsátások mellett, itt és itt olvashat.