A Budapesti Közlekedési Központ december 29-én, pénteken olyan háromoldalú megállapodást kötött a MÁV-HÉV-vel és a Volánbusszal, amely biztosítja a jelenlegi tarifarendszer megőrzését, viszont az év utolsó napján a MÁV–Volán Csoport közölte, hogy legfeljebb 2024. március 1-ig használhatók a bérletek.

Az LMP ezután arra szólította fel Lázár Jánost és Karácsony Gergelyt, hogy

azonnali hatállyal tisztázzák a helyzetet, ne szórakozzanak tovább az emberekkel. Az egységes bérlet ugyanis a munkába és iskolába járást könnyítette meg, csökkentette az amúgy is túlterhelt főváros autósforgalmát. Az LMP elvárja a kormánytól, hogy a szükséges forrásokat továbbra is zökkenőmentesen biztosítsa, ugyanis ez nem jelent valódi költségvetési terhet. Számtalan példát hozhatnánk a kormány felesleges presztízsberuházásaira, melyek valódi költségvetési terhek.

A zöldpárt hangsúlyozta, hogy „a tömegközlekedést és a kedvezményes bérletet egy felelős kormánynak és főpolgármesternek kötelessége támogatni, és nem egy kicsinyes bosszúhadjárat eszközeként a lakosságot büntetni, álszent hazugságokba rejtve”.

Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár úgy foglalta össze a helyzetet, hogy „Lázár János újév alkalmából még üzent a budapestieknek: ha januártól nem is, majd márciustól megszünteti a Budapest-bérletet. Úgy tűnik, nem talált kedvező fogadtatásra, hogy a MÁV megpróbált konstruktív megoldást találni a BKK-val és a pár nappal ezelőtti megállapodásuk alapján januártól elkerülhetővé vált a fővároson belüli tarifaközösség megszűnése”.

Vitézy Dávid úgy látja, „a vasárnapi MÁV-közleményből is látszik ez a helyzet, a vasúttársaság ugyanis finoman, de elég világosan jelezte, a döntés minden felelőssége Lázáré: »ugyanakkor a tulajdonosi jogokat gyakorló Építési és Közlekedési Minisztérium döntésének megfelelően az átmeneti megoldás legfeljebb március elsejéig, az új tarifarendszer bevezetéséig lesz érvényben«”.

Továbbra is azt gondolom, hogy a Budapest-bérlet megszüntetése egész egyszerűen nem történhet meg, az olyan példátlan visszalépés lenne a budapesti közösségi közlekedésben, amit nem szabad megengedni – elvégre, ugye, előre megyünk, nem hátra. Ahogy korábban is ezt írtam, továbbra is csak egy megoldást látok: Karácsony Gergely főpolgármester és Lázár János közlekedési miniszter kezdjék együtt az új évet, zárkózzanak be, és ha már a BKK és a MÁV szintjén nem sikerült, addig ne jöjjenek ki, míg nem állapodnak meg egy tartós megoldásban