Három litván férfit gyanúsít embercsempészettel a rendőrség

A rendőrség közleménye szerint a bűnszervezet tagjai, Zelenkevic V., Arnoldas G. és Pavel K. a gyanú szerint 2022-ben autókkal szállítottak – magukat indiai, pakisztáni és bangladesi állampolgárnak valló, de személyazonosságukat igazolni nem tudó – migránsokat Magyarországon és Szlovénián keresztül Olaszországba.

A beszerzett bizonyítékok alapján a gyanúsítottak 2022 augusztusában legalább négy alkalommal nyújtottak ily módon segítséget összesen több mint száz illegális migránsnak.

Az egyik esetben Zelenkevic V. Dudaron tett ki autójából 25 külföldit, akiket a közeli erdőben elrejtőzve találtak meg a rendőrök. A másik esetben Zalaegerszegen akarták igazoltatni Arnoldas G.-t, aki a rendőröknek nem állt meg, majd az árokba hajtott, aminek következtében több illegális migráns meg is sérült. Volt olyan eset is, hogy egy kisteherautóban 37-en utaztak, ekkor az autót Pavel K. vezette Szarvasnál – mutatta be a rendőrségi közlemény részleteit az MTI.

Nemzetközi együttműködéssel fogták el a bűnözőket

A közleményben kitértek arra is, hogy az elkövetői kör azonosításában és további szálak felkutatásában segítséget nyújtott az Europol, valamint a román, szlovén és litván hatóságokkal való együttműködés.

A nyomozók a három litván férfit »az államhatár átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva, vagyoni haszonszerzés végett, a csempészett személyek sanyargatásával, bűnszervezetben elkövetett embercsempészés bűntett« miatt hallgatták ki gyanúsítottként, jelenleg mindhárman letartóztatásban vannak

– ismertették.

Hozzáfűzték, hogy a KR NNI azt is vizsgálja, történt-e az ügyben egyéb bűncselekmény, illetve más is felelősségre vonható-e az embercsempészéssel összefüggésben. Tavaly októberben riportot készített az Index Ásotthalmon és környékén, ahol az ott-tartózkodásuk alatt két csempészautón is rajtaütöttek a határvédők.