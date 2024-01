Éles szóváltás a Budapest-bérlet körül, de nincs közelebb a megoldás

Cikkünkben arra a következtetésre jutottunk, hogy nem mondott igazat Karácsony Gergely főpolgármester, amikor az RTL Klub Híradójának azt állította január elsején, hogy „valójában mi sem értjük, hogy mi történik. Van egy működő rendszer, ami mindenkinek jó, azonban Lázár Jánosnak lehet, hogy nem. A pénzügyi vitáknak, amik felmerülnek, semmi közük a Budapest-bérlethez”. Az általa kinevezett BKK-vezérigazgató, Walter Katalin és Draskovics Tibor, a Gyurcsány-kormány volt pénzügyminisztere, jelenleg a BKK igazgatósági elnöke levelezéséből ugyanis kiderül: Budapest vezetése tudott a problémáról.

Ezt bizonyítja, hogy a kormány utolsó ajánlatát, amely a három éve változatlan költségszint 1,2 milliárd forintos emelését jelentette volna (tehát a 2020 óta változatlan, évi 7,4 milliárd forintos összeg helyett a Lázár János vezette minisztérium utolsó ajánlata 8,6 milliárd forint volt), inkább a városvezetés elutasította, vállalva ennek következményeit a Budapest-bérletre és az agglomerációs együttműködésre nézve. Ezt este Karácsony Gergely az atv-ben azzal egészítette ki, hogy december 20-án a minisztérium felkereste a városvezetést, hogy nem fizeti ki a Budapestnek törvényesen járó 12 milliárd forintot, amely a fővárosi közösségi közlekedés állami támogatása.



Az Indexen megjelentekre elsőként az LMP reagált. „A Budapest-bérlet körül kialakult helyzet a magyar politika állatorvosi lova, ahol valójában a választók nem értik, hogy mi történik, valójában a választók kapnak rosszabb szolgáltatást, miközben az általuk befizetett adó egyik zsebből a másikba rakásán folytat nevetséges cicaharcot a politika” – írták közleményükben, kiemelve:

A SAJTÓBA KISZIVÁRGOTT INFORMÁCIÓK ALAPJÁN VALÓJÁBAN PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI VITA VOLT A KORMÁNY ÉS A FŐVÁROS KÖZÖTT A BUDAPESTI BÉRLETTEL KAPCSOLATBAN, ÉS A FŐVÁROS MONDOTT NEMET AZ UTOLSÓ AJÁNLATRA: EHHEZ KÉPEST KARÁCSONY GERGELY NÉHÁNY NAPJA AZT MONDTA, HOGY NEM ÉRTI, MI TÖRTÉNIK, ÉS A PÉNZÜGYI VITÁNAK NINCS JELENTŐSÉGE A KIALAKULT VITÁBAN.

Ungár Péter, az LMP társelnöke úgy fogalmazott, amennyiben Lázár János legkésőbb március 1-én mégis megszünteti a Budapest-bérletek használatát az agglomerációs Volánbusz- és a MÁV-HÉV-járatokon, nem jár jól senki, sem budapesti, sem vidéki. A politikus szerint megvan a pénz a magyar költségvetésben a finanszírozásra.

Hat pontok összecsapása

Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon közzétett írásában 6 pontban reagált cikkünk állításaira. A városvezető úgy vélte, hogy a kormány meg akarja szüntetni a Budapest-bérletet, pedig az jó a fővárosiaknak. Megismételte, hogy a költségvetési törvény szerint 12 milliárd forint járna Budapestnek a közösségi közlekedés költségeihez való állami hozzájárulásként, de ezt a pénzt a törvény ellenére nem akarja odaadni Lázár János minisztériuma. Úgy fogalmazott, hogy a főváros hiába fizetne többet, a kormány akkor is megszüntetné a Budapest-bérletet.

Szerinte a kormány a beborult költségvetését és a tönkrement MÁV helyzetét akarja Budapest kárára kezelni. Hozzátette: a HÉV rohad, hogy egyáltalán még működik, az nagyon nagy részben a BKK által nyújtott szolgáltatásoknak köszönhető. A főpolgármester egyetlen szót sem szólt az Index által közzétett levélváltás lényegéről, miszerint a kormány utolsó ajánlata a három éve változatlan költségszint 1,2 milliárd forintos emelését jelentette volna Budapest számára, amit elutasítottak, vállalva ennek következményeit a Budapest-bérletre és az agglomerációs együttműködésre.

Karácsony Gergely után Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP budapesti frakcióvezetője is a Facebookon reagált a Budapest-bérlet ügyére. A főpolgármesterhez hasonlóan ő is hat pontban foglalta össze véleményét, amely szerint Karácsony Gergelyéknek tisztában kellett lenniük azzal, hogy az együttműködést szabályozó szerződés tavaly december 31-én lejárt. Úgy vélte: a szerződésben Budapest számára biztosított jogosítványok elvesztése stratégiai hiba a városvezetés részéről. A fideszes politikus szerint a főváros semmit nem csinált a szerződés meghosszabbítása érdekében, s most 1,2 milliárd forint növekedés miatt eldobta a további együttműködés lehetőségét.



Ezt követően Karácsony Gergely újra a Facebookon szólalt meg a témában. A főváros első embere ebben a posztjában álhírnek és hazugságcikknek nevezte a hírt. Bejegyzésében arra hivatkozott, hogy az Indexen megjelent "cikket suttyomban átírták". (A cikket senki nem írta át, az írás címlapi ajánlójába bekerült hibát korrigáltuk.) Karácsony Gergely második bejegyzésében megerősítette cikkünk érdemi üzenetét, miszerint a 16 százalékos kormány általi pluszárat elutasították.



Ezt követően a Momentum is reagált. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaz, hogy Budapest és az agglomeráció közlekedése elképzelhetetlen jól működő közösségi közlekedés nélkül. Aki rövidlátó politikai célok alapján zsarolja a Fővárost és rombolja a közösségi közlekedés használhatóságát, az nem csak a budapestiek, hanem az agglomerációban élők ellen is dolgozik. A Momentum szerint a közösségi közlekedés működtetése egyre több pénzébe, tavaly több, mint 200 milliárd forintjába került a Fővárosnak, ezzel párhuzamosan a Kormány folyamatosan vonul ki a közösségi közlekedés finanszírozásából: a korábbi éves 32 milliárdos normatíva helyett egy ideje már csak évi 12 milliárd forintot ad, de az idei évben már ezt a 12 milliárdot sem akarja kifizetni a Lázár János vezette minisztérium. Ezzel párhuzamosan több pénz kérnek a Volán és a romló színvonalú HÉV és MÁV járatok üzemeltetéséért. A párt szerint ez zsarolás.



Este az atv Egyenes beszéd című műsorának volt a vendége Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy fogalmazott, hogy több szerződés is van, amely az együttműködést szabályozza. Ismertette a 2010-es és a 2016-os megállapodásokat is. A városvezető beszámolt arról is, hogy hónapok óta tárgyalnak a minisztériummal, legutóbb tavaly december 20-án. Ezen a napon egy kormányzati tárgyalódelegáció kereste fel, akik bejelentették hogy 1,2 milliárd forinttal megemelik a Budapest-bérletekre vonatkozó megállapodásban foglalt díjat, illetve közölték, hogy nem fizetik ki a Fővárosnak járó 12 milliárd forintos közlekedési normatívát, és a Budapest-bérletről szóló megállapodást nem kívánják meghosszabbítani.



Arra a kérdésre, hogy mit tehet most Budapest, a főpolgármester úgy fogalmazott: a Főváros mindent megtesz, hogy életben tartsa ezt a megállapodást. Mint mondta: "aki velem nem tud megállapodni, az nem is akar, de jelenleg nincs olyan ajánlat az asztalon, amiben meg lehetne egyezni." Karácsony Gergely hozzátette: "folyamatosan keresik a minisztériumot, amelyik úgy tűnik eldöntötte, hogy nem adja oda azt a pénzt, ami a fővárosiaké." A főpolgármester beszélgetésben nehezményezte, hogy a szaktárca még nem szólalt meg az ügyben.

Nem azon az 1-2 milliárdon fog múlni a megállapodás, amelyben az Index hazudik

− tette hozzá Karácsony Gergely.





Nincs közelebb a Budapest-bérlet megoldása

A nap krónikájához tartozik, hogy Vitézy Dávid korábbi közlekedési államtitkár még reggel egy interjúban úgy fogalmazott, hogy a fővárosnak foggal-körömmel küzdenie kellett volna a megállapodás fenntartásáért, hiszen az fontos vétójogokat biztosított az önkormányzatnak. De vélhetőleg későn ébredtek, az év végén pedig már csak erre a korlátozott idejű és értékű technikai megállapodásra futotta. Vitézy szerint a kialakult helyzetért közösen terheli a felelősség Budapest vezetőjét és Lázár János szakminisztert. Karácsony Gergely főpolgármester szerint Vitézy Dávidnak ez a nyilatkozata a politikus demagóg és igazságtalan megszólalása volt.

Az éles, néhol személyeskedő vita a nap végére sem hozta közelebb a megoldást a Budapest-bérlet továbbélésére. Több ezer utazó még mindig nem tudja, hogy két hónap múlva, márciustól, hogyan tud az agglomeráció és a főváros között az eddig megszokottaknak megfelelően utazni. Miközben Európa jól működő nagyvárosaiban regionális közlekedési szövetség működik, itthon még mindig nem látszik, hogy az ügy főszereplői leülnek-e tárgyalni egymással.

(Borítókép: Róka László / MTI)