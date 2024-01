Márki-Zay Péter Lázár Jánosnak: Itt a lehetőség, indulj a polgármesterségért Vásárhelyen!

Lázár János – akivel Márki-Zay Péternek számos csörtéje volt az utóbbi években a helyi ügyekkel kapcsolatban – vasárnap este a Facebook-oldalán közölte, hogy 2026-ban (hosszú idő után először) nem indul egyéni képviselőként a választókerületében.

Számomra 2024 a korszakváltás éve. Nemcsak az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz tartozó ágazatokban, az építések, az állami beruházások és a közlekedés terén, de a saját politikai pályámon is […] Életemnek ezt a korszakát most lezárom

– írta a miniszter, utalva arra, hogy az országgyűlési képviselőként töltött mostani, hatodik ciklusa egyben az utolsó is lesz.

Márki-Zay Péter a Facebookon reagált Lázár bejelentésére. Úgy fogalmazott: „Tisztelt miniszter úr, kedves János! Döntésed hátterét talán egyszer a nagyközönség is megismeri, addig is reménykedünk, hogy közéleti szerepvállalásod hátralévő idejében az eddigiekkel szemben nem a családod, hanem a tágabb közösséged fogod gyarapítani.”

„Hódmezővásárhely már azt is megköszöni, ha nem akadályozod az elmúlt években megindult fejlődést” – tette hozzá, majd úgy fogalmazott, hogy települése most „a rendőrség szerint is legbiztonságosabb város, a Korrupciókutató szerint a legkevésbé korrupt is – míg a Ti örökségetek még a legkorruptabb város volt az országban (igaz, veled ellentétben én nem gazdagodtam meg a közszereplésem alatt, és a ti időtökkel szemben mi minden számlát időben kifizetünk…). Hogy városvezetőként és miniszterként mit értél el, azt majd az utókor értékeli (a kudarcok mellett én látom a sikereid is), de attól bárkit óva intenék, hogy készpénznek vegye az ígéreteid” – írta Márki-Zay Péter, aki ezután kihívást is intézett riválisához.

Most, két évvel azután, hogy a körzetben fényes győzelmet arattál velem szemben […] miután bejelentetted, hogy képviselő már nem leszel, itt a lehetőség, indulj el te a Fidesz színeiben a polgármesterségért Vásárhelyen! Egy disznóvágás, néhány száz vagy néhány ezer, romos házakba bejelentett szerbiai magyar voksturista (megszavaztátok, teljesen legális!), és nyerhető a város!

„Ha erre nem vállalkozol, akkor viszont arra kérlek, hogy ne hátráltasd tovább a város fejlődését” – tette hozzá, majd felsorolta azt, hogy szerinte mi mindenben akadályozta Lázár János Hódmezővásárhely fejlődését.

Az ellenzéki politikus végezetül azt üzenete Lázárnak: „Bármilyen döntést hozol, remélem, mostantól a közösséget gyarapítod – örökséged nem a magánkézbe átjátszott kastélyokban, eltitkolt svájci számlákban, strómanokra íratott földbirtokokban, luxusautókban mérik majd, hanem abban, hogy hány honfitársadnak tudsz olyan otthont építeni, hogy az annyira vágyott nyugati életszínvonalért, egészségügyért, oktatásért, közlekedésért, jogállamért ne kelljen Nyugatra távozniuk.”