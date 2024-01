Szabó Tímea kikelt az LMP és a Fidesz ellen: Összenő, ami összetartozik

Tarlós István volt főpolgármester a napokban interjút adott a Hír TV Napi aktuális című műsorának, és többek között arról beszélt: pletykaszinten felmerült, hogy közös főpolgármester-jelöltje lesz egy ellenzéki pártnak és a kormánypártnak Budapesten. Kérdésre válaszolva megerősítette, hogy Vitézy Dávidra gondolt, akivel az LMP tárgyal az indulásról.

Az LMP azonban közölte: csak Vitézyvel tárgyalnak, a kormánypárttal nem. „Elképzelhetetlen lenne, hogy mi a Fidesszel tárgyaljunk, ugyanis a Fidesz pont most veri szét a budapesti közlekedést, ezért nincsen semmilyen szándékunkban a Fidesszel vagy akár Fidesz-közeli civil szervezetekkel is beszélgetni arról, hogy közös jelöltünk legyen” – jelentette ki Gál József, az LMP szóvivője az RTL Híradónak.

„Nem szolgálná a budapestiek érdekét”

„Összenő, ami összetartozik” – kezdte hosszú bejegyzését Szabó Tímea a Facebook-oldalán, majd így folytatta:

Tarlós Istvánt lehet nem szeretni, de egy őszinte ember. Néhány napja kikotyogta, hogy Vitézy Dávid esetleges főpolgármester-jelöltsége az LMP és a Fidesz közös tervezgetésének az eredménye. Ez nem annyira meglepő, tekintve, hogy Rogán Antal és csapata a választási törvény teljes átírásától a hazug lejárató propagandáig számos trükköt bevetett már az ellenzék gyengítésének reményében. Az LMP viszont, amely az ellenzéki pártok együttműködésének köszönheti a parlamentbe jutását, mára odáig jutott a »konstruktív« ellenzékiségben, hogy Budapest elfoglalása érdekében szövetkezik a Fidesszel.

A Párbeszéd – Zöldek politikusa szerint teljesen mindegy, hogy az LMP gyorsan cáfolta Tarlós István kijelentéseit.

„Önmagában, ellenzéki pártként Karácsony Gergellyel szemben abban a Vitézyben gondolkodni, aki az elmúlt évek jó részét az Orbán-kormány kormánybiztosaként és államtitkáraként töltötte, aki ott volt és nem szólt, amikor Orbánék tizenötszörösére emelték a fővárosra kivetett sarcot, vagy amikor kitalálták és végrehajtották a Budapest-ellenes politikájuk ezernyi lépését, túlmegy a legmerészebb »konstruktivitás« határán is. Az, hogy ellenzékből miként lehet a Fidesszel ugyanabban a jelöltben gondolkodni, önmagában is érdekes kérdés, de felmerül itt más is. Egy állítólagos zöld ellenzéki párt például miért nem támogatja Magyarország legfontosabb, közvetlenül választott közhatalmi pozíciójában levő egyetlen ZÖLD politikusát, aki történetesen valódi zöldpolitikát csinál? Nem tetszik nekik a kerékpáros közlekedés fejlesztése? Vagy hogy a Lánchídon az autók helyett gyalogosok és buszok járhatnak? Vagy esetleg nem tetszik, hogy Budapest a valaha legnagyobb zöldítésével természetvédelmi területté nyilvánította az óbudai Mocsárosdűlőt, hogy a Fidesz ne tudjon oda lakóparkot építeni? Vagy hogy vele közösen megvédtük a Hajógyári-sziget 3 ezer fáját, amelyeket azért akart a Fidesz kivágni, és azért akarta körbebetonozni a szigetet, hogy Tiborczék jachtkikötős luxuslakóparkot építsenek oda? Vagy hogy megvédte a Római-partot, és az ingatlanspekulánsok helyett a családok, a kutyások, a biciklisek, a pihenni vágyók és a természet érdekeit nézte? Helyette támogatja viszont Vitézy Dávidot, aki ugyan nem zöld, de legalább élete nagy részében a Fideszt szolgálta, és mellesleg Orbán Viktor rokona is. És aki tegnap sajtókérdésre azon kesergett, hogy a közös LMP–Fidesz-jelöltségének nincs realitása. Nem azt mondta, hogy elfogadhatatlan, hanem azt, hogy nincs realitása” – írta Szabó Tímea.

A politikus hozzátette: Vitézy Dávid nem lesz főpolgármester, mert Karácsony Gergellyel szemben nem tényező. Ugyanakkor úgy véli, az új választási szabályokkal „trójai falóként betolhatja” az LMP-t a Fővárosi Közgyűlésbe, ahol „ezek után kétséges, hogy a »konstruktív« ellenzéki párt a budapestiek és a fenntarthatóság érdekében járna-e majd el”.

Szabó Tímea szerint „finoman szólva nem szolgálná a budapestiek érdekét”, ha Ungár Péter az Adria után a Fővárosi Közgyűlésben is „Orbán Viktor szálláscsinálójává válna”. Bejegyzését azzal zárta, hogy lehet egy vagy két fideszes főpolgármester-jelölt, ellenzéki azonban csak egy van: Karácsony Gergely. És egy zöld ellenzéki párt: a Párbeszéd – Zöldek.

Tavaly áprilisban Szabó Tímea interjút adott az Indexnek, akkor úgy fogalmazott: meggyőződése, hogy Karácsony Gergelynél egyik pártnak sem lesz jobb főpolgármester-jelöltje.

„Fontos visszajelzés, ha Szabó Tímea hisztérikus rohamot kap”

Ungár Péter, az LMP társelnöke és frakcióvezetője szintén a Facebookon reagált, és azt írta:

Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője – jó szokásához híven – hisztérikus stílusban támadta meg az LMP-t, amiért nem tekinti a világ legegyértelműbb dolgának Karácsony Gergely támogatását. Szabó Tímea szerint ennek a világon nem lehet más oka, mint hogy a Fidesz ügynökei vagyunk. Úgy tűnik a Párbeszédnél egy kétállású kapcsoló az LMP-hez fűződő viszony: vagy össze kell olvadnunk, mint azt néhány hónapja még elvárták, vagy kiátkoznak minket.

Az LMP-s politikus közölte, pártja továbbra is igyekszik függetleníteni magát a Párbeszéd és Szabó Tímea elvárásaitól, amikor a döntéseiket meghozzák.

Vagyis ez így nem pontosan igaz. Nekünk fontos visszajelzés, ha Szabó Tímea hisztérikus rohamot kap, akkor tudjuk, hogy jó úton járunk. Nekünk ugyanis meggyőződésünk, hogy vannak olyan magyar állampolgárok, akik agyvérzést kapnak a Fidesz folyamatos gyűlöletkeltésétől, de ugyanúgy agyvérzést kapnak az ellenzéki hisztériától. Akiknek elegük van a kölcsönös gyűlöletkeltésből, és úgy ellenzéki szavazók, hogy nem tartják a jó ízléssel és az alapvető civilizációs normákkal összeegyeztethetőnek, ha egy ellenzéki politikus legfontosabb feladatának Böjte atya támadását vagy a határon túli magyaroknak vett maszkok bírálatát tartja

– fejtette ki Ungár Péter.

Azt is hozzátette: nem tudják még, ki lesz az LMP jelöltje a fővárosban. De azt problémának tartják, hogy „a fent körülírt állampolgároknak” nincs képviselete a magyar politikában. Problémának tartják azt is, hogy a Fideszen kívüli világ politikáját „túszul ejtette” a Szabó Tímea képviselte politikai stílus.

„Ha nem marad a higgadt ellenzéki szavazóknak képviselete, akkor a Fidesz alternatívája csak az ajtónak rohanás, a sipítozás, a nyugati eliteknek való teljes megfelelés és a gondolattalanság marad. Nem tudjuk ki lesz az LMP jelöltje a fővárosban, de ha önmagában a lehetőségek számbavételével azt elértük, hogy egyszerre jött zavarba és beszél összevissza a Fidesz, és kap hisztériás rohamot Szabó Tímea, akkor azt visszaigazolásnak tekintjük, hogy jó helyen kapiskálunk” – zárta bejegyzését az LMP társelnöke.

(Borítókép: Szabó Tímea 2023. április 24-én. Fotó: Németh Kata / Index)