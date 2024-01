A püspök szerint az eutanáziával nőne a nyomás az idősökön, hogy vessenek véget az életüknek

Székely János szombathelyi püspök az életigenlés kultúrájának megőrzése mellett foglalt állást a jelenleg is zajló eutanáziáról szóló vitában, amely azután jelent meg újra a köztudatban, hogy Karsai Dániel, a gyógyíthatatlan ALS (amiotrófiás laterálszklerózis) nevű betegségben szenvedő alkotmányjogász beperelte a magyar államot az Emberi Jogok Európai Bíróságán.

A püspök a Kathpress osztrák katolikus hírügynökségnek beszélve „az asszisztált öngyilkosság engedélyezésének” társadalmi következményeire is felhívta a figyelmet. „Az élet a maga végtelen értékével olyan ajándék, amelyet nem lehet véges és emberi mércével mérlegelni” – fogalmazott Székely János, aki kiemelte, hogy

ha egy társadalomban engedélyeznék az „asszisztált öngyilkosságot”, akkor az idős, beteg és kiszolgáltatott emberekre nehezedő nyomás növekedne, és szinte kötelességüknek érezhetnék, hogy idő előtt véget vessenek életüknek.

Székely János szerint az igazi segítségnyújtás nem abból áll, hogy „valakit elkísérünk a halálba”. Úgy véli, hogy „az emberi élet fájdalmas szakaszai gyakran a legfontosabbak és legértékesebbek”.

Az érintetteknek mindig jelezni kell: Fontos vagy, nem vagy teher, akkor is értékes vagy, ha beteg vagy, nem felesleges a szenvedésed

– fogalmazott.

A püspök ugyanakkor kifejtette, hogy a keresztény felfogás szerint mindenkinek joga van méltósággal meghalni. „Senkit sem szabad arra kényszeríteni, hogy mesterségesen és rendkívüli eszközökkel meghosszabbítsa földi életét, ameddig csak lehet” – magyarázta Székely János.

Eutanázia a közbeszédben

Mint megírtuk, Karsai Dániel alkotmányjogász azért fordult a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához, hogy az értelmetlen szenvedés helyett méltósággal tudja befejezni az életét, Magyarországon ugyanis a hozzá hasonló helyzetben lévő, gyógyíthatatlan kórban szenvedő betegeknek nincs erre lehetősége.



„Magyarként nem a svájci hegyek között halnék meg. Nagy különbség van aközött, hogy az ember túrázni vagy meghalni megy Svájcba. Az első nagy buli, voltam ott, tényleg szuper, a második kevésbé. Ha már csinálni kell, a hazámban tenném, mert az nem csak földrajzi tér, hanem spirituális is. Én ide tartozom, akármilyen is ez az ország. Ezért is küzdök most” – mondta Karsai Dániel korábban a Partizánnak adott interjújában.

A gyógyíthatatlan betegségben szenvedő alkotmányjogászt Fabiny Tamás evangélikus püspök és Balog Zoltán református püspök külön-külön támogatásukról biztosították, ő pedig mindkettejüket egy nyilvános vitára hívta ki.