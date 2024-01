Donáth Anna: Sötét időket idéz, ahogy Toroczkai László vendégmunkásokat üldöz

A Momentum szerint is zsákutca a kormány vendégmunkásokra épülő gazdasági modellje, de a dehumanizálást és a gyűlöletkeltést elítélik.

„Sötét időket idéz, ahogy a Mi Hazánk elnöke, egy politikai párt első embere indiai vendégmunkásokat szállító buszt üldöz. Dehumanizál, kriminalizál, és tisztességesen dolgozó, adózó emberek ellen uszít. Amikor Rogán Antal leteszi a lantot, a Mi Hazánk emeli fel. Ez a munkamegosztás” – közölte Donáth Anna európai parlamenti képviselő, a Momentum visszatérő pártelnöke a Facebook-oldalán.

Sziasztok! Éppen akcióban vagyunk. Üldözzük ezt a nagy buszt, ami tele van tömve indiai vendégmunkásokkal

– számolt be a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, Toroczkai László egy TikTok-videóban. A pártelnök sérelmezte, hogy egy olyan parkban kapnak lakhatási lehetőséget az indiai vendégmunkások, amelyet a Trianon Múzeum Alapítvány vásárolt meg – mint fogalmazott – „magyar adófizetők pénzéből, 350 millió forintból”. Arról is beszélt, hogy az alapítvány Bayer Zsolt nevéhez kötődik, aki jelenleg is a kuratórium tagja, és korábban a kuratórium elnöke volt.

A Momentum európai parlamenti képviselője Toroczkai László TikTok-videójára reagálva a közösségi oldalán úgy fogalmazott:

A vendégmunkásokra épülő új fideszes gazdasági modell zsákutca. Ezt pontosan tudjuk. De egy újabb társadalmi csoport elleni rasszista gyűlöletkeltés nem megoldás Magyarország gazdasági problémáira.

Donáth Anna szerint a valódi felelős „a magyar állampárt”, amelyik jó pénzért árusítja ki saját országa munkahelyeit és természeti kincseit. „Persze könnyebb a gyenge és védtelen munkásokat támadni, mint a valódi felelősökkel szembenézni. De aki ilyet tesz, az morálisan nem sokban különbözik a gyűlöletkeltésből politikát építő Fidesztől” – fejtette ki a momentumos politikus.

Donáth Anna korábban már a Jobbikkal szemben is kritikát fogalmazott meg a külföldi vendégmunkások ügye miatt. Akkor szintén a Facebook-oldalán arról írt, hogy Magyarországnak nincs szüksége vendégmunkások tömegeire, de arra „a mérgező idegengyűlöletre sem, amelyet a Fidesz és a Mi Hazánk után a Jobbik is egyre több alkalommal képvisel”. A „migránsmunkás” és a „vendégmunkás-bűnözés” kifejezéseket embertelen megbélyegzésnek nevezte.