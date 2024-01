Márciustól ingyen utazhatnak a határon túli magyarok Magyarországon

„Magyarigazolvánnyal korlátlan díjmentes utazásra lesz lehetőség a helyközi közösségi közlekedésben Magyarországon” – válaszolta a MÁV sajtóosztálya a Szabad Magyar Szó megkeresésére. A vajdasági lap azután fordult a vasúttársasághoz, hogy a héten Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy a márciusi tarifaváltozás kedvezően érinti a határon túli magyarságot.

A kétezres évek elején bevezetett magyarigazolvánnyal korábban évente négy alkalommal lehetett 90 százalékos kedvezménnyel utazni Magyarországon a MÁV és a Volánbusz járatain, tavasztól azonban korlátlan ingyenes utazásra lesz lehetőség, csakúgy, mint a hozzátartozói igazolvány birtokosainak. A helyjegyköteles járatokon a kiegészítő jegyet azonban nekik is meg kell váltani a későbbiekben is. A Belügyminisztérium monitoring adatai szerint több mint 900 ezren rendelkeztek magyarigazolvánnyal, és a 12 ezret is meghaladja az érvényes hozzátartozói igazolványok száma.

Mint megírtuk, Magyarországon a helyközi tömegközlekedés márciusi 1-jei tarifaváltása szerint a 14 év alattiak és 65 év felettiek ingyen utazhatnak, csakúgy, mint a korábban 90 százalékos kedvezményre jogosultak. Az oktatásban és az egészségügyben dolgozók, valamint a 14–25 év közötti fiatalok számára korlátlan 50 százalékos kedvezményes közlekedést biztosítanak. A pecsételős rendszer megszűnik, a kedvezmények igénybevételére regisztrációt követően lesz lehetőség.