Mostantól nem tudhatjuk, hogy Dobrev Klára Gyurcsány Ferenc felesége-e

A belpolitikai újságíróknak minden év február elseje afféle mini karácsonynak számít, ekkor, vagyis pontosabban január 31. éjjelén kerülnek fel a parlament.hu és a kormany.hu oldalakra az országgyűlési képviselők, valamint a kormánytagok vagyonnyilatkozatai. Bár ezek a néhány oldalas dokumentumok már évről évre kevesebb lényegi információt tartalmaznak, ennek ellenére még ma is kiemelt érdeklődést képesek kiváltani, hiszen az emberek imádnak mások zsebében turkálni, még ha nagyjából tudják is, mit találnak ott, igen, például Pintér Sándor belügyminiszternek még mindig megvan az örökölt Wartburgja, de az is borítékolható, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek úgy nincs egy fillér megtakarítása sem, hogy kormányfői fizetése már közel 6 millió forintra rúg havonta.

Cenzúrázott dokumentumok

Ma már persze sokat változott a helyzet és egyre kevesebb információt lehet megtudni ezekből a dokumentumokból, mostantól pedig még kevesebbet ismerhetünk meg belőlük. A napokban ugyanis az Index munkatársai azt tapasztalták, hogy ismeretlen okból vastag fekete sávokkal kitakarták a képviselők hozzátartozóinak, így házas- és élettársuk, illetve gyermekeik nevét.

Orbán Viktor vagyonnyilatkozatából így mostantól nem derül ki, hogy feleségét Lévai Anikónak hívják, ahogyan Gyurcsány Ferenc esetében sem mehetünk biztosra, hogy neje-e még Dobrev Klára, esetleg újraházasodott-e. A legfurcsább ugyanakkor az egészben az, hogy mindez csak a 2012 óta közzétett vagyonnyilatkozatokra vonatkozik, mind Orbán, mind Gyurcsány esetében a 2011-es dokumentumukban ott virít házastársuk, valamint akkor még velük élő gyermekeik neve is.

Törvényi változások

A változással kapcsolatban megkerestük az Országgyűlés Sajtóirodáját is, hogy pontosan milyen okból került sor a kitakarásokra és miért csak 2012 óta „fog vastagabban a fekete filctoll”.

Az OGYH válaszában azt írta, hogy az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény többször módosított 94. § (2) bekezdésének rendelkezései értelmében

az országgyűlési képviselő vagyonnyilatkozatának nyilvános, oldalhű másolatát – a családtag személyes adatai kivételével – kell az Országgyűlés honlapján közzétenni.

„A www.parlament.hu webtartalmainak felülvizsgálata során hivatalból észleltük, hogy az egyes képviselők adatlapján megjelenített vagyonnyilatkozatok nem felelnek meg a fentieknek, így az azokban található családtagi személyes adatokat – az Országgyűlés Hivatalának adatvédelmi tisztviselőjével egyeztetve – a rendelkezés hatálybalépésének napjára visszamenőleg kitakartuk” – írták az Index megkeresésére.

Hozzátették: amennyiben a jövőben az országgyűlési képviselő a vagyonnyilatkozatában családtagra vonatkozó személyes adatot tüntet fel, az érintett vagyonnyilatkozatot a továbbiakban – a fenti jogszabályi rendelkezésnek megfelelően – szintén anonimizáltan, a családtag személyes adatai nélkül jelenítik majd meg az Országgyűlés honlapján.

(Borítókép: Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára. Fotó: Németh Kata / Index)