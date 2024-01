Ezek a Budapest-bérlet-ügy lehetséges forgatókönyvei

A közlekedési és városmobilitási szakértő egyik legfontosabb állítása, hogy szerinte lehet egy olyan összeget találni, amikor még a fővárosi utasok java részének nem éri meg többet adni azért, hogy Pest megyében is utazhatnak, de azért alacsonyabb, mint a mostani vármegyebérlet és a fővárosi jegy ára, amivel az agglomerációból ingázók is jól járnának. Ekkor is azonban meg kellene állapodni, hogyan osztja meg a kormány és a főváros a bevételeket.

Létrejön egy olyan rendszer, ahol Budapest + Pest (megyei) bérlet van, ami nem 9500 forintba kerül, tehát nincs meg ez az óriási bevételkiesés, hanem annyiba kerül, mint két vármegyebérlet, vagy kicsit kevesebbe, tehát, mondjuk, 15 ezer forintba

– fogalmazott Vitézy Dávid a G7 podcastműsorában, ahol beszélt arról is: meglehetősen furcsa, hogy Lázár János Budapesten nagyon fontosnak tartja az integrációt, miközben a Debrecenben tartott sajtótájékoztatón az például fel sem merült, hogy a cívisvárosban a helyi közösségi közlekedésen a hajdú-bihari vármegyebérletet is elfogadják.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az építési és közlekedési miniszter a főváros tekintetében viszont egy ilyen típusú új ajánlatot tett Karácsony Gergelynek, miután a két fél elszámolási vitába keveredett.

A jogi helyzet is kaotikus

A legjobb megoldás az lenne, ha létrejönne egy regionális közösségi közlekedésszervező, ám erre Vitézy Dávid kevés esélyt lát a jelenlegi helyzetben. Már csak azért is, mert korábban többször is volt ilyen próbálkozás, de végül egyik sem lett sikeres.

Nehezen hiszem, hogy pont most, amikor eltérő színezetű a két szervezet vezetése, fog ez sikerülni, de drukkolok

– mondta a szakértő, hozzátéve, hogy a megállapodás csak az első lépés, a jogi helyzetet is rendezni kell, az ugyanis jelenleg teljesen kaotikus.

„Azzal, hogy megszűnt ez a szerződés, valójában a közlekedési minisztériumnak az a joga is megszűnt, hogy a főváros helyett és nevében megrendeljen szolgáltatásokat. Tehát a MÁV-HÉV, mondjuk, a Békásmegyer és Batthyány tér vagy Csepel és Boráros tér között járó HÉV-ek üzemeltetésére most nem bír jogalappal” – mutatott rá.

Mint ismert, a BKK-bérleteket még most is elfogadják a helyközi járatokon, de ez csak egy március 1-ig érvényes átmeneti egyezménynek köszönhető. Az, hogy mi lesz ezután, egyelőre nagy kérdés.