„Ami most igazán fáj – és ez is eléggé siralmas –, hogy most is vannak olyan ellenzéki pártvezetők, akik először az ellenzéket szeretnék leváltani, nem Orbánt” – fogalmazott az MSZP társelnöke.

Azt mondta, próbál hatni az ellenzéki pártvezetőkre, hogy kapaszkodjanak össze „ebben az autoriter rendszerben”, mert egy dolgot még nem próbáltak ki: hogy ne csak egy-egy országgyűlési választásra, hanem két országgyűlési választás között is építkezzenek, működjenek együtt ellenzékként, ne pedig egymást próbálják legyőzni.

De csak az önös érdeküket nézik, ezért sokszor visszapattanok

– tette hozzá.

Kunhalmi Ágnes arról is beszélt, hogy az MSZP-ben elmondta: véget kell vetni annak, hogy a választók többségének akarata alapján próbálják meggyőzni a többi ellenzéki pártot, de ők csak a saját pártjukra gondolnak ahelyett, hogy közösen kidolgoznának egy politikai konstrukciót, amellyel legyőzhetnék Orbán Viktort.

Mert meg lehetne verni Orbánt, ha azt csinálnánk, amit az MSZP mond. Ez nem demokrácia, itt nem lehet versenyezni, az együttműködés egy autoriter rendszerben elengedhetetlen

– vélekedett az MSZP társelnöke.

A Blikk Talk! című műsorában többek között elmesélte, hogy tizenhat éves koráig a színészi pálya érdekelte, később újságírói szakra ment tanulni, és az ELTE jogi karán politológia szakon végzett. Utoljára a 2022-es választás után sírt: „Az eredmény számomra is megdöbbentő volt, mélyre kerültem, ahogy az ellenzéki szavazók sokasága. Sokat beletettünk a kampányba, az eredmény megviselt mindannyiunkat.”

A 2024-es választás a 2026-osra is hatással lesz

A társelnök tavaly októberben interjút adott az Indexnek és önkormányzati választáson való ellenzéki együttműködésen túl egy közös ellenzéki európai parlamenti lista mellett is érvelt. Lapunknak a 2024-es választásokkal összefüggésben hangsúlyozta:

Az ellenzéki szavazótábor tagoltságából fakadóan igenis fontos a választóknak, hogy a Fidesz egységes tömbjével szemben milyen egységes politikai konstrukciót állítunk.

Azt is mondta, hogy ha az ellenzék nem tudja csökkenteni a fideszes európai parlamenti képviselők számát, és a 2024-es választás után Orbán Viktor azt tudja mondani az Európai Unióban, hogy az övé a legerősebb jobboldali párt, akkor tovább erősödik majd az európai szélsőjobboldal.

Ha Orbán ripityára veri az ellenzéket, az nemcsak az európai politikára lesz hatással, hanem 2026-ra is

– figyelmeztetett Kunhalmi Ágnes. Továbbá azt is mondta, hogy az a konstrukció, amit az MSZP javasol, az összes ellenzéki pártnak biztosítaná a 2019-ben elnyert európai parlamenti helyét, sőt, a közös indulás olyan felhajtóerőt jelentene, hogy biztosan két-három pluszmandátumot hozna az EP-választáson.

Az MSZP tavaly decemberben jelentette be az európai parlamenti listáját. Év végén Kunhalmi Ágnes az Indexnek azt nyilatkozta, hogy az MSZP továbbra is elvi álláspontként a teljes összefogást szorgalmazza, de ha felelőtlenül viselkedik a többi ellenzéki párt, akkor az MSZP azt üzeni a választóknak: „van reménye mindazoknak, akik nem egymást, hanem Orbánt akarják legyőzni”.

Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, az MSZP európai parlamenti listavezetője az ATV-ben hangsúlyozta: az ellenzéki pártok együtt erősek, és egyértelműen látszik, hogy az ellenzéki szavazók is közös indulást szeretnének. A szocialista politikus azt is megjegyezte, hogy a külön indulással ellenzéki szavazatok veszhetnek el.