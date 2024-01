Folytatódik az üzengetés Toroczkai László és Bayer Zsolt között

Toroczkai László a TikTok-oldalán közzétett videóban vágott vissza Bayer Zsoltnak, aki szerinte durván, és személyeskedve megtámadta őt. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint bár ez érthető is, annak fényében, hogy ő volt az, aki leleplezte, hogy a közpénzből vett Nagy-Magyarország Parkban indiai vendégmunkások laknak, és azt is, hogy a Bayer Zsolt felesége által vezetett Országos Vérellátó Szolgálat vásárolt PCR-teszteket.

Toroczkai a videóban azt is elmondta, hogy Bayer Zsolt nem sorolta fel a bangladesieket, pakisztániakat, afrikaiakat, és a politikus szerint a kormány által bejelentett jogszabályi korlátozás könnyen kijátszható.

Továbbá azt is problémásnak találja, hogy a multik nagy része nem magyar munkaerőt alkalmaz, hanem az olcsó, külföldről behozott vendégmunkásokat foglalkoztatja. Ennek szerinte az lesz az eredménye, hogy még több magyar fogja el hagyni az országot.

Arra, hogy Bayer szerint ő még semmit sem hozott létre, azt mondta:

Kedves Bayer Zsolt, nagyon gyorsan felejtesz. 2001 és 2006 között ugyanis te is, Bencsik András is, sőt még Szijjártó Péter is meglátogattátok az általam megálmodott és vezetett mozgalom által szervezett sok ezer embert vonzó Sziget Fesztivált.