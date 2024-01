Kiderült, hogy veszélybe kerülhet-e a Szegedre tervezett kínai autógyár

Ahogyan arról már mi is beszámoltunk az Indexen, Szegeden építené fel első európai gyárát a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a BYD. A kormány nem kevés pénzzel támogatja a beruházás infrastrukturális kialakítását, majd magát a beruházást is, de mégsem lehet felhőtlen az öröm, hiszen az Európai Bizottság vizsgálódik több gyártó ellen is – köztük a BYD-vel –, szóval a gyártás még messze van.

A Bizottság még tavaly indított vizsgálatot, mert felmerült a gyanú, hogy a BYD az állami támogatás miatt tisztességtelen versenyelőnyhöz jutott. Az Európai Bizottság vizsgálata 2024 végéig is eltarthat, és akár büntetővámot is kivethetnek a jövőben Szegeden gyártott autókra.

Nem fenyegeti veszély a BYD szegedi óriásberuházását, ha az Európai Bizottság csak azt vizsgálja, szabályos-e a kínai cég állami támogatása

– ezt mondta az RTL Híradó kérdésére a Miniszterelnökség vezetője.

„Én azt remélem, hogy a bizottság a józan ész pártján marad” – tette hozzá Gulyás Gergely. A Híradó kérdésére a Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt: le akarják vágni a kínai gazdaságot Európáról. „Mi ezt egy rossz törekvésnek tartjuk, egész Európára és Magyarországra nézve is gazdaságilag veszélyesnek” – mondta a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely.

Bod Péter Ákos közgazdász úgy látja, hogy az „amerikai után az európai iparvédelem is erősödik”.

Az európai iparvédelem lassan magához tér, és miután Amerika már védi magát a kínai elektromos autókkal szemben, elkerülhetetlen, hogy a közös Európa is különböző vám vagy egyéb megoldásokkal korlátozza

– tette hozzá a szakember.

„Ezt a nagy számú, százezres nagyságrendű autót értelemszerűen vasúton kívánják Nyugat-Európába szállítani” – magyarázta Botka László, a Szeged polgármestere. De nyilván ennek nem mindenki örül Európában, ezért is dolgoznak az európai iparvédelmen.