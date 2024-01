A Mi Hazánk volt nagykanizsai elnöke is részt vett volna a fegyveres hatalomátvételben Magyarországon

Kötő Gyula, a Mi Hazánk Mozgalom volt nagykanizsai elnöke az egyik gyanúsított abban a rendőrségi eljárásban, amely egy fegyveres hatalomátvételre készülő csoport ellen indult – tudta meg a 24.hu. Eközben az is kiderült, hogy pontosan milyen videó miatt indított eljárást a rendőrség a csoport ellen.

Először szerdán írtunk arról, hogy a rendőrség őrizetbe vett három férfit, mivel a gyanú szerint (egy 11 fős csoport tagjaként) fegyveres hatalomátvételre készülhettek Magyarországon. A további nyolc érintettet szintén kihallgatták a rendőrök.

A három őrizetbe vett személynek – egy 53 éves murakeresztúri, egy 68 éves veszprémi és egy 88 éves váci férfinak – azóta a letartóztatását is indítványozták. Ez egy csütörtök reggeli közleményből derült ki, amelyről ebben a cikkünkben számoltunk be.

Nemrég a 24.hu írt arról, hogy az említett 53 éves murakeresztúri illetőségű férfi nem más, mint Kötő Gyula, a Mi Hazánk Mozgalom korábbi nagykanizsai elnöke. Azt, hogy Kötő a Mi Hazánk nagykanizsai politikusa volt korábban, igazolják a párt korábbi Facebook-bejegyzései is, sőt a helyi sajtónak is nyilatkozott kanizsai elnökként, még 2022 tavaszán.

A 24.hu több forrásból is úgy értesült, hogy Kötő egyike azoknak a férfiaknak, akikre a készenléti rendőrök kedd hajnalban lecsaptak (az akcióban összesen 150 rendőr vett részt tíz különböző helyszínen Veszprém, Pest, Zala, Bács-Kiskun vármegyékben és Budapesten). Hozzátették azt is, hogy Kötő Gyula nevéhez az Opten cégadatbázis adatai szerint számos felszámolás és kényszertörlés alá került vállalkozás köthető, köztük például a már törölt Ősmagyar Ásványvíz Kft.

A Mi Hazánk Mozgalom a 24.hu kérdéseire azt válaszolta, hogy

Kötő Gyula 10 hónapon keresztül volt a párt nagykanizsai elnöke, de párttagsága 2023. augusztus elején megszűnt.

A párt szerint Kötő tavaly nyáron beadta a kilépési nyilatkozatát, és arról már nem értesültek, hogy később egy szélsőséges szkíta csoport tagja lett.

Ez lehet a videó, amelynek alapján eljárást indított a rendőrség

A Zala Vármegyei Főügyészség említett, csütörtök reggeli közleményében az is szerepelt: „A letartóztatási indítvány szerint a gyanúsítottak társaikkal elhatározták Magyarország alkotmányos rendjének megdöntését, és a hatalom átvételét, mely céljukat 2023. november 5. napján az egyik népszerű internetes videómegosztó portálra feltöltött videóban a nyilvánosság számára ki is nyilvánították.”

Ez a videó a jelek szerint eredetileg a TikTokra került fel, de a rendőrség szerdai bejelentése után a YouTube-ra is feltöltötték. A benne elhangzottak megegyeznek azzal, ami a rendőrségi, ügyészségi közleményekben is szerepel. A felvételen többek közt arról beszélnek, hogy a magyar államot felszámolták, és most megalapítják a szkíta nemzetet.

Vagy mi, vagy ők, de valakinek buknia kell. Eljött az idő, és megindult a nemzetközi szabad katonai csapatok felfegyverzése, illetve a Magyarországon lévő szabad katonai csapatok[é]

A videóban az is elhangzott, hogy „megalapul az új szkíta állam”, a rendőrséget lefegyverzik, a katonaságot átállítják, és hogy korábbi és jelenlegi kormánytagokat fognak letartóztatni.

Egy másik videóban kormányzói esküt tett az idős férfi, akit most elfogtak

Mint említettük, Kötő mellett egy 68 éves veszprémi és egy 88 éves váci férfit vettek őrizetbe. Az utóbbi férfi Szigeti Sándorként azonosítható, és ő volt az az idős férfi, aki „kormányzói esküt” tett egy 2021 végén feltöltött videóban. Szigeti és társai egy hivatalosan bejegyzett párt, a Szövetség a Szent Korona Országáért (SZASZKO) tagjaiként tevékenykedtek, ez a szerveződés töltötte fel az alábbi videót is.

Szigeti Sándor felesége egyébként a minap nyilatkozott is a sajtónak. Azt mondta: férjének annyira felment a vérnyomása az elfogásakor, hogy kórházba kellett szállítani, ahol végig rendőrök őrizték a szobáját. Azóta már jobban van.

„Remélem, hogy nem csinálnak vele semmiféle marhaságot” – mondta a nő, aki elismerte, hogy férje valóban „Horthy után” kormányzónak tartotta magát, és azon dolgozott, hogy Magyarország ismét királyság legyen. Viszont megjegyezte, hogy szerinte ez az egész csak „kreált ügy”, és a férje nem követett el bűncselekményt.

„Itt vannak a fénycsaládok űrhajói, akik az ősi SZKÍTÁKAT védik!” – ilyeneket írogatott Kötő Gyula az utóbbi hónapokban

Kötő Gyula neve nem ismeretlen szerkesztőségünknek sem, mivel több levelét is megkaptuk ügyeleti címünkre (és más sajtótermékeknek is küldött ugyanilyen leveleket). Kötő rögtön az e-mail-címében utalt arra, hogy az „UCC” nevű csoport tagjának tartja magát. A levelekben „Kötő Gyula Szkíta őslakos Élő Ember”-ként, vagy „Kötő Gyula Merlin Szkíta Nemzetőrség ezredese”-ként hivatkozott magára.

Ez egy olyan, zavaros szekta, amely tagadja az államok létezését, és nem ismer el semmilyen hivatalos szervet. A szekta tagjai úgy vélik, hogy Magyarország sem létezik, mert szerintük a magyar állam csupán egy bejegyzett izraeli cég volt a New York-i tőzsdén (sajtóhírek szerint ennek a szélsőséges szektának volt a tagja az az esztergomi robbantó is, aki tavaly ősszel végzett egy rendőrrel és önmagával is).

Kötőtől az első levelet 2023 szeptemberében kaptuk (vagyis nem sokkal azután, amikor a Mi Hazánk szerint kilépett a pártból). Abban Róna Péter egyik nyilatkozatára reagált azzal a címmel, hogy „Nincs Magyar Állam!!”, és nemes egyszerűséggel azt írta: „A Magyar Állam minden szervét felszámolták 2012. évében.”

De többek közt írt még arról is a leveleiben, hogy

„Tájékoztatjuk, hogy az utóbbi pár száz évben bizonyítottan több mint 30 nemzetet irtott ki vándorlása során az ászkenázi zsidó nemzet”;

„Végük a sátáni zsidóknak, itt vannak a fénycsaládok űrhajói akik az ősi SZKÍTÁKAT védik!”;

„A Nébih Cionista zsidó bűnszervezet irányítása alatt álló rendkívül aljas kormányszervezet ami kitalált betegségekre hivatkozva gyilkoltatja le a kárpát-medencei őslakosság állatállományát”;

„Izrael már hivatalosan nincs felszámolták!”;

A fenti eset hasonlít a Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya elnevezésű csoport tagjai ellen indított eljáráshoz, amelynek a tagjai pár éve halállistát készítettek a magyar köztisztviselőkről. Az ő ügyük tavaly tavasszal