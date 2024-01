Egy hét múlva teszik közzé a képviselői vagyonnyilatkozatokat, ennek előzeteseként áttekintettük, hogyan változott a jelenleg is politizáló korábbi és a jelenlegi kormányfő vagyoni helyzete tíz év alatt. Érdekes, de az ellenzéki politizálás úgy tűnik, Gyucsány Ferencnek éri meg igazán, hiszen 2014 óta jelentős mértékben gyarapodott vagyona.

Hiába változtak meg az elmúlt években a vagyonnyilatkozatokban közlendő információk, hiába lehet könnyen eltitkolni bizonyos családi birtokokat, értéktárgyakat, ingóságokat a nagy nyilvánosság előtt, még mindig közkedvelt fokmérőnek tekinthetők Magyarországon a politikusi vagyonnyilatkozatok, amelyek minden évben nagy érdeklődést váltanak ki.

Még úgy is, hogy – amint arról az Index elsőként beszámolt – ma már azt sem ismerhetjük meg, melyik politikus nősült újra, vagy hány gyermekével lakik még egy fedél alatt.

Az országgyűlési képviselőknek és a kormánytagoknak az aktuális vagyoni helyzetükről január 31-ig kell nyilatkozatot tenniük, ezeket pedig már aznap éjjel, illetve a parlament.hu oldalán éjféltől teszik közzé. Ahogyan minden évben, így az Index ezúttal is már a közzététel pillanatától elemzi majd a dokumentumokat és több cikket is várhatnak majd olvasóink.

A jövő heti dátum előtt viszont érdekességként áttekintettük a volt és a jelenlegi miniszterelnök tavalyi, illetve egy évtizeddel ezelőtti vagyonnyilatkozait, amelyből leszűrhetjük, kinek érte meg jobban a politizálás az elmúlt egy évben. Az eredmény sokaknak meglepő lehet.

Eltűnt Orbán földje

Orbán Viktornak már 2014-ben is megvolt a 2002-ben vásárolt, feleségével közös XII. kerületi családi háza, mint ahogyan a felcsúti 63 négyzetméteres lakóháza, illetve az ahhoz tartozó telek. Ugyanakkor 2014-ben még volt neki egy másik jelentős, több mint ötezer négyzetméteres földje, amit ötven évre ingyenesen átengedett használatra a Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítványnak.

Ez azóta már kikerült a vagyonnyilatkozatából, mint 2017-ben kiderült: végleg átengedte azt az alapítványnak.

Gyurcsány Ferencnek még ennyit sem változott az ingatlanhelyzete 2014 és 2023 között, ugyanúgy megvan ötven négyzetméteres pápai lakása és feleségével közös, 267 négyzetméteres kötcsei családi háza. Autója és nagyobb értékű ingósága neki sincs, akárcsak a miniszterelnöknek.

Gyarapodó számlák

Orbán Viktornak 2014-ben mindössze 781 ezer forint volt a feleségével közös bankszámláján, viszont még bőven volt hátra a hiteléből: a 20 millió forintnyi jelzáloghitelből még 9 millió 10 ezer forintot kellett törlesztenie. Ez 2023-ra alaposan megváltozott: a számláján már csaknem 14 millió forintra duzzadt a megtakarítása, hitele pedig 2022-re lejárt. A vagyongyarapodásra az lehet a válasz, hogy miniszterelnöki és képviselői fizetése is jelentősen megnőtt az elmúlt egy évtizedben: 2022-ben már 1,3 millió forint volt a képviselő javadalmazás, a miniszterelnöki fizetés pedig megközelítette a 4,9 millió forintot.

A miniszterelnöknek 2014-ben még volt egy laptopja is, amelynek értéke akkor 388 633 forint volt.

Bedurrant értékpapírpakett

2014-ben Gyurcsány is feltüntetett egy ugyanilyen értékű laptopot, illetve mellé egy 62 ezer forintos mobiltelefont is. Ezen felül volt másfél millió forintnyi megtakarítása, több mint 67 millió forintnyi hitele a kötcsei házra, jövedelemként pedig az Altus Befektetési Zrt.-ből származó csaknem 69 millió forintnyi osztalékelőlegét is feltüntette.

Ennél már érdekesebb volt a tavaly leadott vagyonnyilatkozata, amely szerint értékpapírból igencsak szép pakettet tudhat magáénak a Demokratikus Koalíció elnöke: 461 millió forintnyi csomagot birtokol (ami több mint 120 millióval kevesebb egyébként, mint egy évvel azelőtt). Számláiról nem közölt adatot, de azt feltüntette, hogy lakásvásárlás foglalójaként 631,7 millió forintot fizetett ki, mint ahogy megvolt még kötcsei hitele (ez 58,9 millió forint volt tavaly), illetve akkor még volt 293,6 millió forintnyi értékpapír fedezetű hitele is.

Ugyanakkor Gyurcsánynak is tartozott valaki: 13 millió forintnyi kölcsönt adott egy magánszemélynek.

Az Altusban még 2022-ben is tulajdonos volt, de osztalékjövedelmét már nem kellett feltüntetnie pontosan, mindössze annyit jelölt be, hogy havi bruttó 1 és 5 millió forint közötti jövedelme származik a cégből tulajdonosként.

Ezek alapján kijelenthető, hogy Gyurcsány Ferencnek – legalábbis anyagilag – biztosan jobban megérte az elmúlt tíz év ellenzéki politizálása, mint Orbán Viktornak a kormány vezetése. Az pedig, hogy kinek hogyan sikerült a tavalyi „nehéz év”, jövő héten kiderül.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)