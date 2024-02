A Momentum hétvégén megválasztott elnökével, európai parlamenti képviselőjével a pártban lezajlott vezetőváltásról, az ellenzéki összefogás helyzetéről és a 2022-es választási vereség tanulságairól is beszélgettünk.

Elfogyott a levegő Orbán Viktor körül, de legalább végül hozott egy jó döntést – így kommentálta Donáth Anna az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorában, hogy a magyar miniszterelnök is megszavazta végül a rendkívüli EU-csúcson az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatást.

A Momentum európai parlamenti képviselője, akit a múlt hétvégén választottak ismét a párt elnökének, azt mondta: Gelencsér Ferenc felkérésére vállalta el újra a tisztséget, mert korábban sok bírálatot kaptak amiatt, hogy bár ő a „Momentum arca”, de a pártot mégis más vezeti.

Donáth Annát a közelgő önkormányzati választások előtt arról is kérdeztük, hogyan állnak az ellenzéki pártok közötti tárgyalások az együttműködésről. A Momentum elnöke azt mondta, továbbra is zajlanak az egyeztetések. De arról koncepcióról, amelyet Karácsony Gergely felvázolt, miszerint egy közös listán kell indulnia az ellenzéki pártoknak a fővárosban, úgy vélekedett:

Az a vonat már elment.

Donáth szerint ez nem a Momentum miatt történt meg elsősorban, hanem azért, mert az LMP és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is egyértelművé tette, hogy ők nem akarnak ilyet. Egyébként ők is inkább abba az irányba szeretnének elmozdulni, hogy legyen egy baloldali-szociáldemokrata, valamint egy liberális-zöld lista Budapesten. Előbbi alatt az MSZP és a Demokratikus Koalíció összefogását érti, utóbbin pedig a Párbeszédét és a Momentumét. Donáth szerint így lehetne maximalizálni az ellenzéki szavazók számát a fővárosban, és biztosítani a közgyűlési többséget a jövőben is Karácsony Gergely számára.

Arra a kérdésünkre, hogy lemondtak-e az LMP-vel való együttműködésről, Donáth úgy felelt, hogy

Ha tényleg igazak a folyosói pletykák arról, hogy elindítják Vitézy Dávidot főpolgármester-jelöltként, azzal ők vállalják fel nyíltan, hogy nem tagjai az ellenzéki együttműködésnek.

Kíváncsiak voltunk arra is, mit gondol arról, hogy mi lett volna, ha 2022-ben az ellenzéki összefogás pártjai nyerték volna a parlamenti választást. Donáth erre azt mondta, neki már a választás éjszakáján is az fájt a legjobban, hogy maga is elhitte, ez a felállás működőképes lehet. Miközben a választók láthatóan nem hitték el róluk, hogy kormányképesek lennének. Mint szerinte utólag kiderült: a választóknak volt igazuk.

Hozzátette: a 2022-es választási kudarcból tanulnia kell a politikusoknak, ők ez tették, ezért állt elő a Momentum egy új, alternatív együttműködési ajánlattal az ellenzéki választók számára.

A teljes interjú itt tekinthető meg:

(Borítókép: Donáth Anna. fotó: Papajcsik Péter / Index)