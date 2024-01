Kanász-Nagy Máté: Abba az irányba mennek a dolgok, hogy megállapodhatunk Vitézyvel

Az LMP országgyűlési képviselője azt sem tartja kizártnak, hogy más pártok is beállhatnak még a volt közlekedési államtitkár főpolgármester-jelölti kampánya mögé.

„Nem Vitézy Dávid indulása, hanem Karácsony Gergely járatritkítása veszélyezteti azt, hogy a jövőben is ellenzéki többség legyen Budapesten” – jelentette ki Kanász-Nagy Máté az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorában.

Az LMP országgyűlési képviselője szerint még néhány hetet várni kell a végső döntés megszületésére, hogy valóban elindul-e az LMP főpolgármester-jelöltjeként Vitézy Dávid, ugyanakkor szerinte abba az irányba haladnak az egyeztetések, hogy

hamarosan létrejöhet a megállapodás a felek között.

Arra a kérdésünkre, elképzelhetőnek tartja-e, hogy más ellenzéki pártok is beálljanak végül a korábbi közlekedési államtitkár mögé, Kanász-Nagy úgy felelt, hogy ők alapvetően civil szereplők támogatására számítanak, de úgy látja, most több pártban is elindult a gondolkodás arról, hogy „merre van az előre”.

Azt az opciót sem zárja ki

Kanász-Nagy Máténál rákérdeztünk arra is, hogy abban az esetben, ha végül Vitézy mégsem fogadja el az LMP felkérését, beállnának-e Karácsony mögé. A zöldpárti képviselő azt mondta:

Nem ebbe az irányba mennek a dolgok, de én ezt az opciót sem szeretném kizárni.

Úgy gondolja, senki sem akarja, hogy a Fidesz nyerjen a fővárosban, de szerinte az, amit jelenleg az úgynevezett „köztársaságpárti” ellenzék csinál, csak növeli a kormánypárt esélyeit.

A teljes interjú itt tekinthető meg:

