Eldőlt: a jövő héten nem lesz döntés Svédország NATO-csatlakozásáról

Még pár napja írtunk arról, hogy az ellenzéki frakciók közösen jegyzett levélben fordultak Kövér László házelnökhöz.

Ettől függetlenül számítani lehetett arra, hogy valószínűleg nem lesz határozatképes ez az ülés. A Fidesz képviselői korábban sem mentek el az ehhez hasonlóan összehívott rendkívüli ülésekre, és Szijjártó Péter külügyminiszter most is azt mondta, nem látja szükségét az ülésnek, mert február végén úgyis összeül a parlament.

Vadai Ágnes csütörtökön közölte, hogy

már a Házbizottság ülésére se jött el a Fidesz. És nem jönnek a rendkívüli ülésre sem. Nyilván, mert nem támogatják a svéd NATO-tagságot.

A képviselő ugyanezt közölte a svéd állam hírügynökséggel, a TT-vel is. Mint mondta, a házbizottság ülésén kellett volna megvitatni a napirendet (a rendkívüli ülésen pedig csak akkor lehetett volna szavazni a ratifikációról, ha ezt elfogadják).

A brüsszeli csúcson Orbán Viktor találkozik a svéd kormányfővel

Arra szintén számítani lehetett, hogy Orbán Viktor az Európai Tanács csütörtöki csúcstalálkozóján találkozik Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel.

Úgy tudni, hogy erre a találkozóra valóban sor kerül a csúcstalálkozó margóján. Kristersson azonban Brüsszelbe érkezve – korábbi kijelentését megismételve – azt mondta, hogy a NATO-csatlakozásról a szó szoros értelmében nem lesz szó, mert azzal kapcsolatban nincs vita a felek közt.

A svéd kormányfő futólag megemlítette eközben a Gripen vadászgépeket is, amelyeket Magyarország Svédországtól szerzett be egy bérleti szerződés keretében. Ez a szerződés hamarosan lejár, és nincs kizárva, hogy Kristersson ezt kihasználva próbál meg nyomást helyezni Orbánra azért, hogy megtörténjen a ratifikáció (a gépekre egy levelében is utalt már).