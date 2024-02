„Milyen anya ad kegyelmet egy pedofilsimogatónak?” – Novák Katalin ellen tiltakoztak

Nem csitulnak a kedélyek Novák Katalin kegyelmi döntése miatt. A politikusok után civilek, köztük szülők is sorra emelik fel a hangjukat. Szerdán országszerte több helyen tiltakoztak az ügy kapcsán, szerkesztőségünk a Széll Kálmán térről kapott olvasói fotókat.

„Milyen anya ad kegyelmet egy pedofilsimogatónak?”; „Sztrájkoló pedagógusnak nincs kegyelem, pedofilsimogatónak van?”; „Védjük meg a gyermekeket” – ilyen és ehhez hasonló üzenetek lepték el szerdán a budapesti Széll Kálmán teret.

Az akció mögött szülők állnak, akik immár több mint egy éve hétről hétről kiállnak az ország valamely forgalmas csomópontjára, hogy ily módon tudassák az autósokkal, járókelőkkel, milyen problémák vannak az oktatásban. Az Index legutóbb tavaly szeptemberben látogatott ki a Zebraszerda névre keresztelt megmozdulásra.

A napokban az Indexnek egy szervező már előzetesen jelezte, szerdán olyan táblákkal, molinókkal mennek utcára, amelyekkel kifejezik, mennyire nem értenek egyet Novák Katalin kegyelmi döntésével. Mint ismert, a köztársasági elnök kegyelmet adott egy elítélt pedofil bűnöző bűntársának, az ügy pedig finoman szólva is kiverte a biztosítékot a hazai közéletben. Az ellenzéki pártok az államfő lemondását követelik, a Demokratikus Koalíció méltatlansági eljárást kezdeményezett.

Maga Novák Katalin ügyről azt mondta: „Undorodom a pedofíliától, az egyik leggusztustalanabb, legsúlyosabb bűncselekménynek tartom”. Hozzátette ugyanakkor, hogy az elnöki kegyelmi döntések indokolása nem nyilvános, így természetes, hogy minden kegyelmi döntés felvet kérdéseket, és adott esetben ezek megválaszolatlanok maradnak.

Fotó: Olvasói fotó / Index

Reakciója talán még a korábbinál is nagyobb felháborodáshoz vezetett, ezért is vállalták a szülők a zebrás kiállást. Itt azonban nem állnak meg, pénteken az Országos Közös Akarat tüntetést hirdetett a Belügyminisztérium elé, de a Momentum is szervezett egy demonstrációt 18 órára a Sándor-palotához.

Ahogyan arról szintén írtunk, mivel Varga Judit volt az, aki anno még igazságügyi miniszterként ellenjegyezte Novák Katalin kérelmét, az ő távozását is követelik.