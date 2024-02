Novák Katalin ellen tüntettek Budapesten, a Momentum a lemondásáig maradna az utcán

Novák Katalin kegyelmi döntésének ügyében péntekre két demonstrációt is szerveztek Budapestre, amelyek végül a Sándor-palotánál egyesültek. A szervezők az Országos Közös Akarat, valamint a Momentum Mozgalom, utóbbi elnöke, Donáth Anna bejelentette: minden este 6 órára tüntetést szerveznek a Sándor-palotához, amíg az államfő nem távozik hivatalából.

Cikkünk frissül...

19.30: A beszédek után sokan elhagyták a teret, viszont több tucat ember továbbra is skandálja, hogy „mocskos Fidesz”, „hajrá, hajrá magyarok, Novák Kata takarodj”.

19.20: Orosz Anna Donáth Anna beszéde után bejelentette, hogy a tüntetés hivatalos része véget ért. Ezután füstbombákat emeltek a magasba többen is, majd plüssfigurákat dobtak a Sándor-palota elé.

18 Galéria: Novák Katalin ellen tüntetnek, a Sándor-palotához vonulnak Fotó: Papajcsik Péter / Index

19.15: Az utolsó felszólaló, Donáth Anna azzal kezdte beszédét, hogy egy hete görcsben áll a gyomra a dühtől, politikusként és anyaként is itt van.

„Egy normálisan működő országban a köztársasági elnök az ország lelkiismerete” – hangsúlyozta a Momentum elnöke, hozzátéve: rengeteg megosztó kérdés van, de eddig volt egy vita tárgyát nem képező kérdés: gyermekek kárára bűntettet elkövetőknek nincs mentség, „ezt rúgta fel Novák Katalin”.

Donáth Anna kijelentette: „Novák Katalin mondjon le!”, emellett magyarázatot is kért a köztársasági elnöktől. Az EP-képviselő édesanyaként üzente Novák Katalinnak, hogy válaszoljon a sok kérdőjelre, mert a szótlanság most emberileg, társadalmilag, politikailag sokkal többet árt, „őszintén nem értem hogyan tudsz a gyermekeid szemébe nézni, nem szégyelled magad?”.

Donáth Anna Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter felelősségét is hangsúlyozta, azt követelve, hogy a kormánypárti politikus ne képviselhesse Magyarországot az Európai Parlamentben. A Momentum elnöke szerint az egész kormány felelős.

„Schmitt Pál ügye ehhez képest smafu” – jelentette ki Donáth Anna, arra kérve a tüntetőket, hogy amíg le nem mond Novák Katalin, minden nap 18 órára jöjjenek a Sándor-palotához. Azt is kérte, hogy Budapesten kívül szintén szervezzenek tüntetéseket, ahogy a Momentum már több városban elkezdte a szervezést.

18.59: Szilágyi Kitti óvodapedagógus beszéde közben többen leragasztott szájjal álltak mögötte. Szerinte egy ilyen kegyelmi ügy „nem történhet meg normális országban”, egyúttal Orbán Viktor csütörtöki nyilatkozatát „szájkaraténak“ nevezte.

„Egy bántalmazó kormány csak bántalmazást tud generálni” – jelentette ki Szilágyi Kitti, hozzátéve: „a Sándor-palota már nem képviseli a magyarokat”. Eközben a tömeg elkezdte skandálni, hogy „mondjon le”, illetve a „szégyelld magad” rigmusokat.

18.49: Jámbor András volt a következő felszólaló, aki egy felmérésre hivatkozva azt állította, a magyarok több mint 70 százaléka úgy látja, Novák Katalinnak mennie kell. Az országgyűlési képviselő szerint a fideszes politikusoknak is ki kellett volna mondania, hogy ez az ügy megbocsáthatatlan. A politikus leszögezte: biztonságot, jövőt és igazságot akarnak a gyerekeknek. Jámbor András szerint sokan szidják a pártokat, de most megérdemelnek egy tapsot.

18.40: Antoni Rita arról beszélt, hogy nincs más olyan bűncselekmény, amelyet olyan egyöntetű elítélés övezne, mint a gyermekek elleni szexuális bűncselekmény, „a kegyelmi döntés szembeköpi az áldozatokat és minden jóérzésű állampolgárt”. Úgy látja, mindenkinek felelősséget kell vállalnia, aki tudott a kegyelmi kérvényről, és nem próbálta megakadályozni az elfogadását.

18.30: Ésik Sándor, a Diétás Magyar Múzsa nevű közösségi profil alapítója többek között kifejtette, őt nem árulták el a szülei, a bicskei gyermekotthon lakóit viszont elárulta a magyar állam. „Mocskos Fidesz” – skandálta a beszéd közben a tömeg, miután Ésik Sándor kijelentette: a kegyelem azt üzeni, hogy megerőszakolt gyermekeknek sem lehet igaza „a felcsútiakkal” szemben, ráadásul az üzenet két családanyától jött.

„14 éve kormányoznak, 14 éve nem láttuk egyetlen nerenctől sem, hogy feltegye a kezét és azt mondja, bocs elcsesztük” – mondta Ésik Sándor, aki úgy látja, Orbán Viktor „megijedt”, és azt tanácsolta neki, ne tegyen úgy, mintha neki ehhez semmi köze nem lenne, „Miniszterelnök úr, ezt ön cseszte el”.

18.22: Pető Attila – akit gyermekként szexuálisan zaklatott egy pap – arról beszélt, sokáig vívódott, hogy beszéljen-e a színpadon, majd arra kérte a tüntetőket, hogy emeljék magasba telefonjukat és otthon mondjanak el egy imát azért az áldozatért, aki öngyilkos lett. Pető Attila arra kérte Novák Katalint és Varga Juditot, hogy minimum kérjenek bocsánatot, majd felolvasta az egyik áldozat levelét.

18.10: Orosz Anna a lengedező pártzászlóktól függetlenül azzal kezdte beszédét, hogy ez pártok feletti ügy. A Momentum képviselője a civil felszólalók miatt is azt kérte, hogy engedjék lejjebb a pártzászlókat. A politikus ezután részletesen ismertette a konkrét kegyelmi ügyet.

„Átvitt értelemben és szó szerint is tönkretették az érintett gyerekek életét” – fogalmazott Orosz Anna, hozzátéve: a bicskei fiatalok képesek voltak a legbátrabb tettre, elkezdtek beszélni az őket ért borzalmakról, „amikor ezek a fiatalok elkezdtek kievickélni ebből a veremből, akkor lökte vissza őket Novák Katalin”.

„Kegyelmével az igazságos világba vetett hitünket rengette meg. Azt az alapigazságot kérdőjelezte meg, hogy gyerekeket nem bántunk” – mondta az ellenzéki politikus, majd beszéde végén egy perces néma csenddel folytatódott a tiltakozás.

17.59: A tüntetőknek egy építési terület és egy kordon között kell elkanyarodnia a palota előtti térre, ahová a Momentum hirdetett demonstrációt 18 órára. A menet eleje megérkezett a palotához, ahol a momentumos demonstrációra érkezett tüntetők csoportja fogadta őket.

17.46: „Írd alá a lemondásodat!, Kata!” – skandálják a tüntetők, miközben a menet eleje lassan megérkezik a Sándor-palotához.

17.40: Kunhalmi Ágnes, aki egy leragasztott szájú plüssnyulat hozott a tüntetésre, lapunknak kifejtette: szolidaritást kell vállalni a gyermekekkel, és jelezni kell azt is, hogy egy alkotmánymódosítás nem segít ezen, ettől függetlenül az MSZP támogatja a javaslatot, mert az részben tartalmazza az ellenzék javaslatát is. A párt társelnöke úgy látja, Orbán Viktor javaslata beismerése annak, hogy Novák Katalin és Varga Judit óriásit vétkeztek, „de ezzel nincs lezárva az ügy”.

Az MSZP társelnöke szerint olyan társadalmi rendszert alakított ki a Fidesz, amiben tűrni kell a feljebbvalóktól érkező bántalmazást, legyen gyermek vagy pedagógus.

„Ettől a rendszertől meg kell szabadulni. Fontos az is, hogy az ellenzék ezt felismerje, mert enélkül nem tudunk segíteni a nap végén a gyerekeknek. Egy olyan rendszert kellene megváltoztatni, ami most rohad, nagyon sok ilyen esetről lehet hallani” – hangsúlyozta Kunhalmi Ágnes, hozzátéve: mindenekelőtt bocsánatot kellene kérni az áldozatoktól.

17.30: A menet megállt a Halászbástyánál, ahol a tömeg rá is kezdett „a pedofília nem gyermekvédelem!” rigmusának skandálására.

17.25: Nem mindenki azonosul a tüntetéssel; kollégánk közlése szerint egy férfi az egyik ablakból azt kiabálta a demonstrálóknak:

Ennyi eszetek van!

17.07: A menet átért Budára, a demonstrálók közben Novák Katalin lemondását kiabálják. Ezután megálltak a hídon, és elénekelték a Kossuth nótát.

17.00: „Az áldozatok miatt, a gyermekeink miatt, a jogaink miatt, a jelenünk miatt, a magyarok miatt” – sorolta az Index kérdésére Kálmán Olga a helyszínen, hogy miért vesz részt a tüntetésen.

„Ez nem pártpolitika, ez az egész országról szól. Az, hogy most valakinek már van gyermeke, vagy majd lesz gyermeke, még szinte ez is mindegy. Ez olyan súlyos erkölcsi kérdés, és olyan súlyos erkölcsi határt lépett át a Fidesz orbán viktorostól, varga juditostól, novák katalinostól, hogy eddig és ne tovább, ezt nem lehet hagyni” – fogalmazott az ellenzéki politikus, miközben a menet felért a Lánchídra.

16.55: Helyszínen lévő kollégánk közlése szerint a tüntetők lassan elindulnak a Lánchídon keresztül a Sándor-palotához.

16.52: Kiss Gergő, az Egységes Diákfront tagja többek között arról beszélt, hogy „a Pintér-palota előtt állunk, Sanyi bácsinak és a nyomozóknak is van még dolga” ebben az ügyben. Kiss Gergő szerint az államnak bocsánatot kell kérnie és legalább kárenyhítést nyújtania. Az Egységes Diákfront tagja „Viktor bácsit” ,valamint a „kegyelmes asszonyokat, Kati nénit és Judit nénit” is emlegette, hangsúlyozva: Novák Katalinnak és Varga Juditnak is mennie kell.

„Szégyelljék magukat, elmondhatatlanul elegem van már abból, hogy egyre gyomorforgatóbb ügyek kerülnek előtérbe” – jelentette ki Kiss Gergő. A tüntetők a beszéd végén az „Orbán takarodj!”, és a „szégyelld magad” rigmusokat skandálták.

16.40: „A bicskei gyermekotthon legyen a végállomása ennek a morális ámokfutásnak” – kezdte a beszédek sorát Simkó Edit, aki úgy látja, Novák Katalin a legfőbb közjogi szerepet közjogi méltatlansággá degradálta. A pedagógus Orbán Viktor felelősségét is hangsúlyozta. Simkó Edit szerint „az elbizakodott hatalom nagyot hibázott, mert a megosztott társadalom egyként van a gyerekek mellett”. A pedagógus történelmi bűnnek nevezte az elnöki kegyelmet ebben az ügyben.

16.25: Megérkeztek a helyszínre a Demokratikus Koalíció tüntetői is, több zászlóval, a csoport élén Varju László, Arató Gergely és Vadai Ágnes országgyűlési képviselőkkel. Legfeljebb pár százan lehetnek eddig a helyszínen, a tömegben Kálmán Olga, szintén DK-s politikus is felbukkant.

16.05: Kollégánk jelentése szerint már gyülekeznek a tüntetők a Belügyminisztérium előtt, ahol egy viszonylag kis méretű színpadot is felállítottak a szervezők. Az MSZP-s zászlók többségben vannak, de a PDSZ zászlaját is láttuk már, ahogy az aHangét is. A hangulat békés, szól a zene.

Az Országos Közös Akarat demonstrációja 16 órára lett meghirdetve. Előzetesen öt pontba szedve tették közzé követeléseiket:

„Novák Katalin és Varga Judit takarodjon a közéletből”.

„Folytassák a nyomozást és a szakmai vizsgálatot”.

„Vonják vissza a kitüntetést”.

„Kárenyhítést és bocsánatot”.

„Teljes finanszírozási és működési felülvizsgálatot”.

A Momentum 18 órára a Sándor-palota elé szervezett tüntetést, az OKA-demonstráció résztvevői a Belügyminisztériumtól vonulnak a helyszínre. A palotánál beszédet mond Ésik Sándor (ügyvéd, a Diétás Magyar Múzsa alapítója), Antoni Rita (A Nőkért Egyesület elnöke), Jámbor András (országgyűlési képviselő), Szilágyi Kitti (óvodapedagógus), valamint Donáth Anna, a Momentum elnöke, EP-képviselője.

Alkotmánymódosítás

K. Endrét – aki a kegyelemben részesült –, a bicskei gyerekotthon korábbi igazgatóhelyettesét a bíróság kényszerítésért jogerősen három év négy hónap börtönre ítélte. Ahogy arról beszámoltunk, a férfi az egyik gyermekáldozat nevében írt meg egy vallomást, ami arról szólt, hogy az igazgató elleni vádak kitalációk, vallomását a sértett visszavonja.

Orbán Viktor miniszterelnök a bicskei pedofilügyben adott kegyelem nyilvánosságra kerülése óta bejelentette, hogy Alaptörvény-módosítást kezdeményezett. A köztársasági elnök leszögezte, hogy „az én elnökségem alatt nem volt és nem is lesz kegyelem a pedofiloknak, ez így volt ebben az esetben is”.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)