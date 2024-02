A Demokratikus Koalíció elnöke tizenkilenc pontban reagált Novák Katalin és Varga Judit lemondására. „Közvetlen elnökválasztást! Döntsön a nép!” – közölte Gyurcsány Ferenc a Facebook-oldalán.

A DK elnöke hosszú Facebook-bejegyzése első pontjában azt írta, bár Novák Katalin és Varga Judit lemondott, „nem azért, mert egy hét alatt megvilágosodtak, hanem mert Orbán elküldte őket”. Gyurcsány Ferenc a második pontjában hozzátette, Orbán Viktornak hat nap kellett, hogy megértse, „ez az ügy veszélyezteti a hatalmát”; „az elnök és a miniszter elfogathatatlan döntése miatt ugyanis régóta először saját támogatóinak egy része is szembefordult a kormányával, rendszerével”.

Novák és Varga annak idején, amikor döntöttek, nem tudták, hogy milyen bűncselekményért elítélt férfit engednek ki a börtönből? Dehogynem

– tette fel a kérdést Gyurcsány Ferenc, amit meg is válaszolt. Mint kifejtette: a kegyelmi ügyeket szakértők dolgozzák fel, a vezetők részletes, írásbeli összefoglaló jelentést, értékelést, javaslatot kapnak; az elbírálás éppen ezért legtöbbször hónapokat vesz igénybe.

Ha tudták, hogy pedofil bűnöző bűntársát engedik ki, akkor miért tették? Talán nem érezték a döntésük elfogadhatatlanságát, és erre senki nem figyelmeztette őket a döntés-előkészítés idején? Aligha. Az ugyanis kizárt, hogy egyszerre borult sötét fátyol két vezető politikus és az őket segítő tucatnyi szakértő értelmére, erkölcsére, politikai életösztönére. Akkor mi történt? Az, hogy volt egy szempont, ami az előzőeknél, az értelemnél és az erkölcsnél fontosabb volt, és addigi tudásuk, tapasztalatuk szerint éppen a politikai életösztönük diktálta, hogy annak a szempontnak engedelmeskedni kell. Mi vagy ki volt ez a szempont? Se az elnök, se a miniszter nem adott választ erre a kérdésre a lemondásukat bejelentő nyilatkozataikban. Miért nem? Mert akkor kiderülne, hogy valójában nem ők döntöttek

– fogalmazott Gyurcsány Ferenc.

„Lehet-e Nováknál jobb köztársasági elnök?”

Végül a DK elnöke arra jutott, hogy kizárólag a kormányfő dönthetett, „illetve a nevét viselő rendszer nem nyilvános logikája, belső mechanizmusai, függelmi rendszere, azaz maga Orbán”. Gyurcsány Ferenc szerint hogy ne érje el a növekvő felháborodás hulláma a kormányfőt és rendszerét, ezért kellett feláldozni azokat, akiknek korábban védelmet ígértek, garanciát adtak.

Hogy ne lepleződjön le a rendszer, az elnök és a miniszter feletti hatalom, minden további oknyomozást, kérdést, vizsgálatot meg kellett próbálniuk elkerülni. Az elnök és a miniszter gyors eltávolítása ezt a célt is szolgálja

– vélekedett a DK elnöke.

Arra a kérdésre is kitért, hogy „lehet-e Nováknál jobb köztársasági elnök”. Gyurcsány Ferenc úgy véli, hogy személyében igen, szerepében nem. „Mert az elnöki szerep tartalmát, szuverenitását nem a közjogi szabályok, nem a hivatalt betöltő személy, hanem a rendszer, annak névadója, Orbán Viktor határozza meg” – jegyezte meg az ellenzéki politikus.

Jó-e az Magyarországnak, ha ilyenformán valójában nem elnöke van, hanem miniszterelnöki megbízottja? Azért nem jó, mert annak óhatatlanul az a következménye, amit most láttunk: az ország többségének erkölcsi meggyőződésével, más esetekben érdekével, szakmai, közéleti álláspontjával ellentétes döntések születnek. Ezért kell hogy a nép válassza a köztársasági elnököt. Mert a nép által választott elnök nem a rendszer szolgája, hanem a népé

– fejtette ki Gyurcsány Ferenc.

Azt is írta, hogy a nép ellenfele nem a személytelen Alaptörvény, úgy fogalmazott: „A nép ellenfele az, aki nem adja meg neki a jogot, hogy ő válassza az elnököt. 133 ember, köztük Orbán Viktor áll a néppel szemben. Az a 133 ember, akik szerint nekik több joguk van elnököt választani, mint a népnek.”

Gyurcsány Ferenc tüntetésre hív

Facebook-bejegyzése utolsó két pontjában Gyurcsány Ferenc közölte:

Érdemes küzdeni most azért, hogy a nép válassza a köztársasági elnököt. Küzdeni hangunk felemelésével, petícióval, tüntetéssel.

A DK elnöke bejelentette, hogy két hét múlva vasárnap tüntetni fognak a Parlament előtt, „mi valamennyien, akik magunk akarunk dönteni a köztársasági elnökről”. „Együtt a nép jogáért, hogy maga választhassa meg saját elnökét” – tette hozzá Gyurcsány Ferenc a bejegyzése végén.

A DK elnökének teljes bejegyzése itt olvasható. Az ellenzéki reakciókat ebben és ebben a cikkünkben szedtük össze. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint Novák Katalin és Varga Judit felelősségteljes döntést hozott. „Lemondásuk annak bizonyítéka, hogy a jobboldalon a hibáknak is van következménye, a baloldalon a bűnöknek sincs” – közölte a kormánypárti politikus. A Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában azt is kijelentette: „Az ellenfeleinknek azt kell világossá tennünk, hogy amit az államfő és Varga Judit csinált, az a minimumelvárás feléjük is, és azt hiszem, hogy erről a jövőben többet kell beszélnünk.”

(Borítókép: Gyurcsány Ferenc 2023. szeptember 22-én. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)