Kocsis Máté: Novák Katalin és Varga Judit felelősségteljes döntést hozott

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán reagált Novák Katalin lemondására és Varga Judit visszavonulására.

Novák Katalin és Varga Judit felelősségteljes döntést hozott, amit tiszteletben tartunk. Eddigi munkájukért hálásak vagyunk nekik, és köszönjük, hogy miként munkájuk során, úgy ma is a közösség érdekeit tartották szem előtt. Lemondásuk annak bizonyítéka, hogy a jobboldalon a hibáknak is van következménye, a baloldalon a bűnöknek sincs. Az őket képmutató módon támadó baloldalt ugyanis még ma is az a Gyurcsány Ferenc vezeti, aki 2006-ban lovasrohamot vezényelt a honfitársai ellen, és egy zsidó családtól ellopott villában él. A baloldalon nem kért senki bocsánatot a választók patkányozásáért, a lámpavasazásért, a választók sértegetéséért, ahogy nincs következménye a budapesti korrupciónak, a guruló dollároknak, az antifa vérontásnak és lényegében semminek, ami kiderül róluk. Erről a morális különbségről tesz tanúbizonyságot Novák Katalin és Varga Judit döntése