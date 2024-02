A felemelkedéstől a bukásig – kicsoda Novák Katalin?

„Szegedi, még akkor is, ha 18 éves kora óta a XI. kerületben él. A szüleitől tanulta meg a talpra állás képességét, a tisztességet és a becsületet” – így válaszolt köztársasági elnökké választásakor Novák Katalin arra, hogy ki is ő valójában. Államfői pályafutása azonban nem tartott sokáig, két évig sem töltötte be tisztségét. A kegyelemosztó hírében álló köztársasági elnök ugyanis épp engedékenységébe bukott bele.