Gyurcsány Ferenc felháborodott a stúdióban: Ön engem nem kérdez, hanem vádol

Az ellenzék két évvel ezelőtt is közösen érvelt amellett, hogy közvetlenül kell megválasztani az államfőt – emlékeztetett Gyurcsány Ferenc az ATV Egyenes Beszéd című műsorának hétfői adásában, kifejtve, a közvetlen választást tartja természetesnek, de a nép a neki járó jogot bizonyos megfontolásokból a rendszerváltozáskor odaadta a képviselőknek, „most pedig azt mondja, hogy tudok én ezzel a jogommal élni, élni akarok vele, majd én eldöntöm, ki legyen, ne az a 135 ember, ti döntöttetek eddig, egészen pontosan Orbán Viktor döntött már háromszor, abból kétszer alkalmatlan ember mellett”.

A Demokratikus Koalíció elnöke arra a kérdésre, hogy amikor kormányoztak, miért nem vetették fel a közvetlen államfőválasztás kérdését, aláhúzta, a két legnagyobb politikai közösség és annak pártjai – beleértve a Fideszt is – egyetértettek abban, hogy közvetetten válasszanak elnököt, „nem merült fel az a legitimációs probléma, ami most felmerült”. Gyurcsány Ferenc arra hívta fel a figyelmet, hogy most pártelnöki minőségében Orbán Viktor javasolja a frakciónak az államfőjelöltet.

A volt miniszterelnök hangsúlyozta, „az ügy önmagában súlyos, drámai a kérdés”, ha pedig ebben kifejezhetik az emberek a véleményüket, annak teret kell engedni. Leszögezte azt is, hogy amíg parlamenti többsége van a kormánynak, azt tesz, amit akar, de nem lehet lebecsülni azt, ha az emberek szervezett formában elmondják a saját véleményüket, mert a kormány meghátrált már például az olimpiarendezés, az internetadó és a vasárnapi boltzár ügyében is.

Gyurcsány Ferenc szerint Orbán Viktor csak akkor hátrál meg, ha erőt lát magával szemben. Miért történt mindaz, ami most történik? – tette fel a kérdést a pártelnök, a válasza: „Vagy azért, mert azt látja, tömegesen hagyják el a pártját a szavazók, vagy azért, mert félti a saját bőrét, hogy a botrány eljut hozzá.” A DK azt javasolja az embereknek, hogy mondják el a véleményüket, menjenek tüntetni, és adjanak támogatást a képviselőiknek, az ellenzéknek pedig meg kell teremtenie a lehetőséget arra, hogy a választópolgárok kifejezzék a véleményüket, ezért szerveznek tüntetést, és gyűjtenek aláírásokat.

„Gyáva, cinikus, menekülő próbálkozás”

„A baloldalon még mindig az a Gyurcsány Ferenc fújja a passzátszelet, aki a saját állampolgáraira támadt 2006-ban” – fogalmazott Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója Novák Katalin és Varga Judit lemondása után, kiemelve: „Hiszem, hogy Novák Katalin és Varga Judit a hibáik ellenére is többet tettek a hazánkért és a magyar emberekért az elmúlt években, mint a teljes magyar baloldal a rendszerváltás utáni történelmünkben.”

Gyurcsány Ferenc arra a kérdésre, hogy vállalta-e a felelősséget az őszödi beszédért, elmondta:

Természetesen. Odaálltam a parlament elé, megkérdeztem a többséget, hogy kívánjátok-e, folytassam. Ez a felelősségvállalás. Vizsgálatok sokasága, egészen bírósági vizsgálatig terjedően zajlott ebben az ügyben. Gyáva, cinikus, menekülő próbálkozás úgy megpróbálni kibújni ebből az ügyből, hogy a kritikusokat minősítjük. Ez az ügy önmagában áll meg, függetlenül bármi mástól. Mi nem tudjuk, vállaltak-e a felelősséget, nem tudjuk, ők-e a felelősök.

A pártelnök úgy látja, az, hogy mi történt 18 éve, érdektelen abból a szempontból, hogy megtudtuk-e, valójában miért adott elnöki kegyelmet Novák Katalin. „Tudjuk azt, hogy ki volt az, aki elvonta a köztársasági elnök jogát, és rábeszélte, csorbította a szuverenitását? Talán nem maga a kormányfő? Talán nem azért rohan ennyire mindenkit levenni a sakktábláról, nehogy végül kiderüljön, hogy ő adott felhatalmazást most is a saját miniszterének, hogy hogyan kell viselkedni? Ahogy ’98-ban is ő adott felhatalmazást, hogy ne írják alá a kegyelmet” – sorolta a kérdéseit Gyurcsány Ferenc.

„Az ön kérdése vád, és visszautasítom, hogy ön vádoljon”

Gyurcsány Ferenc a műsorban jelezte: „Rólam elég régóta beszélnek, és azt a lehetőséget most szűkíteni fogom az ön számára, hogy amikor a 34 éves magyar, sebzett köztársaságban ilyen botrányos történet kötődik a kormányhoz és az államfőhöz, akkor egy 18 évvel ezelőtti ügyről beszélgessünk. Amikor közel egymillió ember nézte meg a tegnapi interjút, akkor az emberek nem arra voltak kíváncsiak, hogy mi történt 2006-ban. Amikor ön arra tesz kísérletet, hogy rólam beszéljünk, ne pedig arról, hogy itt valakik úgy gondolták – felelős vezetők, férfiemberek –, hogy következmények nélkül be lehet nyúlni fiatal férfiak, fiúk nadrágjába, valakik azt az érzést keltették, hogy ezt meg lehet úszni, mert közel vannak a hatalomhoz, valakik megzsarolták ezeket a gyerekeket, akkor az, hogy mi történt 2006-ban, érdektelen. Az az érdekes, hogy a kormányfő, a köztársasági elnök, a miniszter miért nem ad arra választ, hogy mi történt.”

Magyar Péter úgy vélekedett a Partizán adásában, hogy amíg Gyurcsány Ferenc a politikában van, addig Orbán Viktor is ott lesz. Gyurcsány Ferenc a műsor egy pontján közölte Szöllősi Györgyi műsorvezetővel, hogy

ön engem nem kérdez ezzel a kérdéssel, hanem vádol. Az ön kérdése vád, és visszautasítom, hogy ön vádoljon.

Szöllősi Györgyi erre válaszul tisztázta, hogy ő nem vádol, hanem kérdez, ezek Magyar Péter, Kubatov Gábor és Kocsis Máté vádjai voltak Gyurcsány Ferenc felé.

„Semmilyen módon nem veszünk részt”

Gyurcsány Ferenc elárulta, hogy hétfő délután öt ellenzéki parlamenti párt képviselői konzultáltak az államfőválasztásról, valamint közös tüntetés szervezéséről. A DK vezetője kitért arra is, hogy a Momentum és a DK világossá tette, szemben állnak azzal, hogy ez a parlament válasszon elnököt, tehát nem vesznek részt ebben a folyamatban. A Momentum ezt hétfő délután be is jelentette.

Semmilyen módon nem veszünk részt, illegitimnek tekintjük ezt a parlamentet államfőválasztás ügyében. Az új államfő csak fél államfő lesz, azt fogja érezni, hogy az ország egyik fele nem hajlandó államfőként elfogadni őt, mert olyanoktól kapta a megbízását, akik azt az alkotmányos kötelmet, hogy az államfő független, és nem telepednek rá, nem veszik komolyan. Ők bábokat keresnek, a szóba jöhető emberek mind pártkatonák, illetve egy a miniszterelnökhöz személyében rendkívül lojális ember

– rögzítette Gyurcsány Ferenc, aláhúzva, ők a kormánytól független, a néphez kötődő embert akarnak államfőnek.

(Borítókép: Gyurcsány Ferenc 2023. október 22-én. Fotó: Németh Kata / Index)