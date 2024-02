Minden hivatalos útját és programját lemondta Novák Katalin

Mint ahogyan korábbi cikkünkben részletesen leírtuk, a köztársasági elnök szóban ugyan lemondott, de a hivatalos eljáráshoz mindenképp be kellett azt nyújtania írásban is. Ez időközben meg is történt, hétfőn már a parlament honlapján is elérhető volt a hivatalos dokumentum (a lemondás elfogadásáról február 26-án dönthet az Országgyűlés).

A Sándor-palota ezzel kapcsolatban nemrég közölte,

Novák Katalin semmilyen hivatalos programon nem vesz részt a továbbiakban, mindent lemondtak.

„A következő két hétben Novák Katalin Montenegróba utazott volna hivatalos látogatásra, valamint az ukrajnai háború kitörésének második évfordulóján Kárpátaljára látogatott volna, hogy a magyar közösséget biztosítsa az anyaország támogatásáról. A köztársasági elnök mindkét programot lemondta” – közölte az államfő hivatala a Telex megkeresésére.

Hozzátették, a köztársasági elnök a következő két hétben azon dolgozik, hogy „a Sándor-palotát úgy adhassa át az őt követő államfőnek, hogy megválasztását követően mielőbb megkezdhesse az érdemi munkát a nemzet szolgálatára”.

Arról, hogy kiket javasolhatnak a kormánypártok Novák Katalin helyébe, ebben a cikkben írtunk részletesen. Mindeközben az ellenzéki pártok képviselői is felvetettek több lehetséges nevet.