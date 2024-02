Közös programot ír az önkormányzati választáshoz közeledve három diákszervezet

Közös programot alkot a budapesti fiatalok segítségével három ifjúsági szervezet, az Adom Diákmozgalom, az Egységes Diákfront (EDF) és a Fridays For Future (FFF). A blanketta névre keresztelt kezdeményezés hétfőn 15 órakor startolt el, és egészen február 21-ig bezárólag várják a véleményeket, amelyeket aztán az önkormányzati választáson induló főpolgármester- és polgármesterjelölteknek is eljuttatnak.

Amellett, hogy Magyarország legnagyobb diákszervezetei rendszeresen részt vesznek az oktatási tüntetések, illetve egyéb kiállások, események szervezésében, már megszokhattuk azt is: időről időre kirukkolnak valamilyen új, a megszokottaktól eltérő kezdeményezéssel. Így volt ez tavaly ősszel az alternatív népszavazás megszervezésekor, majd télen az üres nemzeti konzultációk összegyűjtésekor, és így van ez most is. Az Adom Diákmozgalom, az EDF és az FFF hétfő délután bejelentette:

közös programot alkotnak az önkormányzati választásokhoz közeledve.

„Az elmúlt hónapokban különböző szempontok mentén vizsgáltuk, hogyan lehetne jobb a budapesti diákság és úgy általában az átlag emberek élete. Megalkottunk egy kezdő programcsomagot, amelyet aztán a fővárosi fiatalok véleményével kiegészítve a Budapesten induló főpolgármester-jelölteknek, illetve kerületi polgármester-jelölteknek is eljuttatunk” – mondta a sajtótájékoztatón Aschenbrenner Lili, az FFF képviselője, akitől Machač-Tóth Mia, az EDF aktivistája vette át a szót.

Hangsúlyozta, hogy a vélemények begyűjtéséhez szolgáló kérdőív hétfőn 15 órakor már el is startolt a blanketta.hu weboldalon. Megjegyezte, hogy ezen a felületen a nemzeti konzultációval ellentétben nem „demagóg és szájbarágós” kérdések vannak, ők valóban kíváncsiak a fiatalok véleményére, ezért az egyéni válaszok megfogalmazására is lehetőséget biztosítanak. A kezdeményezéshez minden 14 évnél idősebb budapesti lakos csatlakozhat egészen február 21. éjfélig bezárólag.

„Elsősorban a kulturális programokkal, művészetekkel, közösségi terekkel és városzöldítéssel kapcsolatos igényeket szeretnénk felmérni” – jelezte.

Végül Schermann Fruzsina, az Adom Diákmozgalom elnöke szólalt fel. Mint mondta: minél fiatalabb valaki, annál inkább foglalkoztatják az olyan kérdések, mint a demokrácia vagy a fenntarthatóság. Álláspontja szerint mégis sokan érezhetik azt, hogy felesleges szavazniuk, felesleges elmondani a véleményüket.

„Ez amiatt van, mert a demokratikus intézmények kiüresedtek” – szögezte le, majd arra buzdította a fiatalokat, hogy osszák meg véleményüket, mert itt valódi kérdésekre valódi válaszokat adhatnak, amelyeket aztán valódi tettek követnek majd.

„Budapest a mi városunk, tehát szóljon is rólunk” – jelentette ki zárásképp.