Megkezdődött a meghallgatás, Balog Zoltán a kegyelmi ügyben játszott szerepéről beszél

Cikkünk frissül!

Balog Zoltán kedden 10 óra előtt érkezett meg a Magyar Református Egyház Zsinati Hivatalának Abonyi utcai épületébe, hogy válaszoljon a kegyelmi ügyben játszott szerepére irányuló kérdésekre. A református püspök, volt miniszter érkezésekor nem válaszolt az újságíróknak, korábban azt mondta, nyilatkozatot tesz majd közzé a meghallgatás után. A püspökök még 11 órakor is érkeztek a helyszínre, de egyikük sem akart megszólalni a sajtónak. A kaput nem sokkal fél 12 előtt zárták be, és megkezdődött a meghallgatás.

Mint megírtuk, híradások szerint Balog Zoltán lobbizhatott azért Novák Katalin köztársasági elnöknél, hogy kegyelmet kapjon K. Endre, a bicskei gyermekotthon börtönbüntetésre ítélt volt igazgatóhelyettese. A cikkek szerint Balog régről ismerte K. Endrét, és emiatt fordult Novák Katalinhoz, akinek korábban mentora és főnöke volt. Balog Zoltán egy körlevélben tagadta, hogy szerepe lett volna a kérvény felterjesztésében.

A református püspök egy nappal korábban körlevelet írt lelkipásztor és presbiter testvéreinek 2024. február 12-én, hétfőn, amiben tagadta, hogy ő terjesztette fel a köztársasági elnöknek K. Endre kegyelmi kérvényét.

2016-ban miniszterségem alatt a bicskei gyermekotthon főváros által Bárczy István-díjjal jutalmazott igazgatója a szakterület felterjesztésére kapott kitüntetést, s amikor gyanú merült fel ellene, azonnal felfüggesztettem, vizsgálatot rendeltem el, s a büntetőeljárás végén börtönbe került. Vele személyesen soha nem találkoztam, kegyelmi kérvényt nem nyújtott be. Az igazgatóhelyettes, K. Endre érdekében (akit nem pedofilként ítéltek el) fordultak a köztársasági elnökhöz kegyelmi kérvénnyel. A kérvényt nem én nyújtottam be, és nem én terjesztettem fel. A pedofília bűnének mélységes elutasítása számomra soha nem képezte vita tárgyát, és nem is fogja. A Református Egyházban ebben is egyek vagyunk