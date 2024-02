Kitörölték Balázsék műsorából a kegyelmi ügyre vonatkozó politikai kommentárokat

A Balázsék szerdai adásának a Youtube-ra és a Spotifyra feltöltött változatából maradtak ki azok a részek, amelyek a botrány politikai részleteire vonatkoztak. Ezt utóbb több felhasználó is szóvá tette a Reddit nevű fórumon. Erre reagálva Sebestyén Balázs a csütörtök reggeli adásban beszélt arról, hogy miért tűntek el az említett részek.

„Ennek nagyon egyszerű oka van. Az az oka, hogy borzasztóan elvenné a fókuszt arról, ami valójában fontos. A fontos az, hogy itt jogszabályi változtatások legyenek, hogy minél nagyobb reflektorfényt kapjon ez az ügy, és a gyerekek, akik tényleg elszenvedői ennek és bajban vannak, azok valamilyen élethelyzetbeli változást és minőségbeli javulást éljenek át úgy, hogy lesz változás” – mondta Sebestyén Balázs, majd hozzátette:

„Azzal, hogy ezt most senki nem tudja kiforgatni, és ebből mi úgy lépünk hátra, hogy a gyerekeket tartjuk szem előtt, azzal tudjuk segíteni az ügyet, és azt, hogy legyen változás. Úgyhogy ezért nem tudjátok ezt visszahallgatni” – vélekedett a rádiós megmondóember a 24.hu szemléje szerint.

A szerda reggeli adásban a bicskei pedofilbotránnyal kapcsolatban beszéltek a péntekre meghirdetett youtuber- és celebtüntetésről (amelyből már most közéleti botrány kerekedett), valamint felhívták Gyurkó Szilvia gyermekjogi aktivistát, és megtárgyalták, miként lehetne a gyermekvédelem jelenlegi helyzetében változást elérni akár jogszabályokkal, akár anyagi ráfordítással, tekintettel például a szakemberhiányra.

A Balázsék hétfői adásánál még az internetre feltöltött verzióban is szerepeltek a politikai kiszólások.

A válaszok nincsenek meg, azzal továbbra is tartozik nekünk mindenki, hogy hogyan [történt]. Mert oké, hogy lemond, meg elviszi a balhét Novák [Katalin] is, Varga [Judit] is. De az okot továbbra sem tudjuk, ez nem jó