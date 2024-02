Magyar Péter felhatalmazta Gulyás Gergelyt: hozza nyilvánosságra a fenyegető üzenetet

„Állításaiddal ellentétben, soha nem fenyegettelek semmilyen ügyben. Ez rágalmazás. Ha ilyet írtam neked, felhatalmazlak, hogy hozd nyilvánosságra” – írta Facebook-oldalán Varga Judit volt férje, Magyar Péter, azzal kapcsolatban, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a pénteki Kormányinfón azt mondta:

tudta, hogy Magyar Péter mire készül, mert megírta neki előre.

Magyar Péter a posztjában arra is kitért, hogy szerinte Gulyás Gergely 2023 nyarán írásban jelezte: „az állami megbízásaimat a volt feleségem ilyen irányú döntése esetén tarthatom meg. Habár korábban még azt mondtad, hogy egy gyors/zökkenőmentes válás esetén természetesen semmi nem változik. Ez inkább hangzik burkolt fenyegetésnek”.

Merem remélni, hogy Magyarországon az állami vezetői pozíciókat szakmai alapon osztják, és az én esetem csak egy sajnálatos kivétel volt. Állításoddal ellentétben a 2021 februári KEHI vizsgálat rendkívüli, be nem jelentett vizsgálat volt. Egy ilyen vizsgálatról csak két ember dönthetett. Rendőrök álltak a Diákhitel Központ előtt, és közölték az intézkedő KEHI-vizsgálók, hogy ha nem bocsátom rendelkezésre a laptomomat, akkor rendőri intézkedésre kerül sor. Erről téged és több kormánytagot is azonnal tájékoztattam. Aznap kormányülés volt… ha esetleg nem emlékeznél, átküldöm az sms-em erről.

Varga Judit volt férje posztját úgy zárta: „megköszönném, ha a magyar közélet megtisztulása érdekében befáradnál velem a Központi Nyomozó Főügyészségre egy, az egész országot felkavaró büntetőügyben tanúskodni. Úgyis rég találkoztunk” – szerinte ez fontosabb téma.

Lassan egyértelmű, hogy mi történt pontosan

Gulyás Gergely a Kormányinfón arról is beszélt, Magyar Péter üzenete modortalan volt, de azt a magánjellegű kapcsolat miatt nem szeretné nyilvánosságra hozni. Továbbá fontos arra is kitérni: ahogy azt korábban megírtuk, minden birtokunkban lévő információ és bizonyíték arra utal:

MAGYAR PÉTER a nagy visszhangot kiváltó bejelentésekor tisztában volt vele, hogy a pozíciói megszűnnek, így érdemi tétje nem volt a lemondásoknak.

Egy másik üzenetváltás is arra utal: Magyar Péter már korábban, jóval a kegyelmi ügy előtt tájékoztatást kapott arról, hogy gazdasági pozícióiból vissza kell lépnie. Az MBH Bank Nyrt.-ben viselt felügyelőbizottsági tagságával kapcsolatban Magyar Péter ezt vissza is igazolta, és azt kérte, hogy március 15-i hatállyal adhassa be lemondását. Kormányzati részről az volt a kérés, hogy még januárban értesítse az érintett társaságokat. A felek ebben egyeztek meg. Korábban ezt így összegeztük:

Magyar Péter már januárban megígérte a kormányzati érintetteknek: jelzi a társaságok felé, hogy lemond a tisztségeiről.

Magyar Péter jóval a szombati bejelentése előtt tudta és vissza is igazolta, hogy tisztségeiből együttműködve távozik. Ezt támasztja alá a Nemzetgazdasági Minisztérium lapunk kérdéseire küldött válasza, amely szerint: „A minisztérium január 18-án értesítette Magyar Pétert a megbízás visszavonásáról. Magyar Péter másnap SMS-ben reagált, amelyben jelezte lemondási szándékát, március 15-i határidővel. Így nyilvánvalóan értesült a döntésről.”

A hozzánk eljutott információk alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter szombati bejelentésének – ami a pozícióira vonatkozott – már nem volt valós tétje, ezek már lefutott meccsek voltak.