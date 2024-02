Külsősök és kerületváltók – ők lehetnek a Fidesz új budapesti polgármester-jelöltjei

A pártok többnyire olyan polgármester-jelölteket állítanak, akik nemcsak képességeik alapján alkalmasak egy-egy település vagy kerület vezetésére, de kellő helyi beágyazottsággal is rendelkeznek, nem mellesleg jártasak az adott kerület önkormányzati munkájában. Most megmutatjuk, hogy a Fidesz mely kerületekben nem követi hézagmentesen ezt a sémát.

A Fidesz hivatalos ügymenete szerint a helyi csoportok tesznek javaslatot a polgármester személyére, de a döntést az Önkormányzati Választási Egyeztető Bizottság hozza meg. (Döntése ellen a választókerületi elnök, Budapest esetében pedig még a budapesti választmány is kifogással emelhet. Ez esetben az országos elnökség dönt.) Mivel ez az ügymenet még több budapesti kerületben tart, ezért a pártnak egyelőre nincsenek hivatalos jelöltjei. Nem hivatalos értesülések, és a nyilvános fórumokon folyó kommunikáció alapján azonban

már szinte az összes kerületben kirajzolódott a kép arról, hogy kiket állít csatasorba polgármester-jelöltként a kormánypárt Budapesten.

A regnáló polgármesterek újraindulása mellett Újpest korábbi polgármesterének, Wintermantel Zsoltnak, és Óbudát 2019-ig vezető Bús Balázsnak az indulása is tényként kezelhető (utóbbi közösségi oldalán szerdán ezt be is jelentette). Mellettük azonban találtunk négy olyan jelöltet is, akik eddigi pályafutásuk alatt egyáltalán nem vettek részt képviselőként, alpolgármesterként vagy polgármesterként annak az önkormányzatnak a munkájában, amelynek a vezetését elvállalnák.

Külsősök

A II. kerületet 2019 óta nagyon alacsony elutasítottság mellett vezető MSZP-s Őrsi Gergely komolyan feladta a leckét. A Fidesz számára meredeknek ígérkező pálya miatt az fel sem vetődött, hogy a párt budapesti elnöke, a kerületet három cikluson keresztül vezető Láng Zsolt visszatérjen, azonban arra kevesen számítottak, hogy egy pártpolitikai múlttal nem rendelkező egykori olimpikont állítanak starthoz.

Dombi Rudolf a 2012-es londoni olimpián kajak kettesben szerzett olimpiai aranyérmet.

Azóta a TV2 Exatlon című reality műsorában szerepelt, de a közelmúltban már a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége bálján is feltűnt, melynek Gór Csaba választókerületi elnök volt a védnöke, Varga Mihály pénzügyminiszter mondott beszédet, és Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő is tiszteletét tette.

Dombi Rudolf az önkormányzatisághoz akkor került a legközelebb, amikor a budapesti városháza videójában az önkormányzati ebtelepen tett látogatást, és vállalt szerepet a felelős állattartásról és a kutyák örökbefogadásáról szóló kampányban. A 85 ezer fős kerület korábban erős jobboldali bástyának számított, a legutóbbi választás azonban generációs fordulatot hozott, amire a Kétfarkú Kutya Párt mandátumszerzése is utalt. Dombi Rudolf jelölése a fiatalabbak felé nyitás igényére adott válasz lehet.

A csepeli belharcokba Dudás Zoltán hozhat új színt, aki a Fidesz alelnöke, Németh Szilárd támogatását tudhatja maga mögött. Ő lehet a Fidesz hivatalos polgármesterjelöltje. Több mint 30 évet dolgozott le a közszolgálati pályán, volt a XI. kerületi önkormányzatnál ifjúsági referens, a fővárosi közgyűlésnél vezető tanácsos, és főosztályvezető az Emberi Erőforrások Minisztériumban. A csepeli kötődést a XXI. kerületi kormányhivatal vezetése jelenti a karrierútjában, érdekesebb azonban, hogy a Németh Szilárd nevéhez kötődő Kozma István Magyar Birkózóakadémia rendezvényein mint diakónust tartják számon, ő szentelte fel például a Baracsi Imre-birkózótermet.

Választott önkormányzati tisztséget eddig sehol nem viselt. A Fidesz alelnökének bizalmából eredő jelölése ebben hozhat fordulatot. Mentora az elmúlt napokban a házelnöknek is bemutatta Dudás Zoltánt.

Átigazolók

Terézváros önkormányzati képviselői előtt már ismerősebben cseng Kovács Balázs Norbert neve, mivel a Fideszen belül igazi veteránnak számít, 16 éves korában lépett be a pártba. Legerősebb közéleti kapcsolódása a VI. kerülethez ugyanakkor csak annyi, hogy a 2022-es parlamenti választásokon őt indította a Fidesz. Akkor a DK-s Oláh Lajos több mint ötezerrel több szavazatot kapott, súlyos vereséget mérve Kovácsra. A politikus igazi „költözőmadár”, 2010-ben a XVI. kerületből érkezett Zuglóba, Papcsák Ferenc akkor még polgármester-jelölt kampányfőnökeként. A Fidesz győzelme után Papcsák alpolgármesterré emelte, de erről a tisztségéről 2012-ben lemondott, és – Tarlós István bizalmának köszönhetően – a Fővárosi Kéményseprő-ipari Kft. ügyvezető igazgatói székébe zsilipelt át.

Újabb váltással, immár VI. kerületi Fidesz-elnökként tavaly év végén kezdett újra aktivitást mutatni,

ekkor már a regnáló momentumos polgármestert, Soproni Tamást vette célkeresztbe, amikor neki címzett nyílt levelében (ötször is bevetve a „dollárbaloldal” kifejezés fegyverét) hívta tetemre a Terézvárosi Szakrendelő 2021-ben zajló energetikai korszerűsítésével kapcsolatban. Soproni Tamás a Momentum egyetlen fővárosi polgármestere, aki jó kapcsolatot ápol a DK-val és a Párbeszéddel is, ellenjelöltet eddig a Fidesz mellett csak a Mi Hazánk állított, illetve az MSZP-ből kitessékelt Bálint György indul el függetlenként.

Budavár polgármesteri székéért szintén egy kerületváltó politikus áll rajthoz. A Fidelitas korábbi elnöke, Böröcz László egy cikluson keresztül listás országgyűlési képviselő volt, az V. kerületben pedig önkormányzati képviselő és alpolgármester is. A kerületi ügyeket illetően 2022 augusztusában kapott erős kormányzati hátszelet, ekkor nevezte ki Gulyás Gergely miniszter Budapest világörökségi területfejlesztésének kommunikációjáért felelős miniszteri biztossá. Ez praktikusan a budai Várban, illetve a Citadellán folyó kiemelt kormányzati beruházások által teremtette meg számára az I. kerületi kapcsolatot.

Kerületi Fidesz-elnökként akkor nyílt előtte tér az önkormányzat felé, amikor V. Naszályi Márta polgármester a 2022. szeptember 11-ei időközi választáson elvesztette a testületben a többségét,

az új jobboldali többség pedig lehetőséget teremtett a miniszteri biztos számára, hogy konzultatív jogkörrel részt vegyen a testület munkájában. (A Párbeszéd polgármesterét még 2019-ben támogató egyik ex-jobbikos képviselő azóta már Böröcz László csapatát erősíti.) Az új többség az önkormányzat által alapított Népjóléti Közalapítvány vezetőjének is Böröcz Lászlót választotta, ám mivel miniszteri biztosi tisztsége miatt a közalapítvány nem kaphatott forrást, ezért a pénzosztó szervezet kuratóriumi elnöki tisztségéről lemondani kényszerült.

Az I. kerületben a Párbeszéd és a Fidesz mellett a Mi Hazánk Árendás Mónikát, a Kutyapárt pedig a Savköpő Menyét Alapítvány vezetőjét, Nánásiné Abonyi Gyöngyit indítja a polgármesteri székért.

