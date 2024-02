Orbán Viktor nem blöffölt, hatalmas megállapodás előtt áll a magyar kormány

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton tartotta évértékelő beszédét, amelyben hangsúlyozta, hogy a svéd NATO-csatlakozásról szóló vita a végéhez közeledik, és már a Parlament kezdeti ülésszakaszában ratifikálhatják. Az Index exkluzív információi szerint hetek óta intenzíven tárgyal a két kormány, a felek a megállapodásra törekszenek, amelynek nagy katonai és hadiipari megállapodás is a része lehet.

Orbán Viktor a 25. évértékelőjét tartotta meg február 17-én, szombaton. A miniszterelnök beszélt a közelmúltban kirobbant pedofilbotrányról, valamint Novák Katalin lemondásáról, egyúttal arról is, hogy a kormány új gyermekvédelmi csomagon dolgozik, de szót ejtett többek között a munkahelyteremtésről, a nyugdíjról, a külhoni magyarokról, a gazdasági növekedésről, a zöldenergiáról, az akkumulátorgyárakról és Svédország NATO-csatlakozásának ratifikációjáról is. Az évértékelőről készült összefoglalónkat itt olvashatják el.

Itt érdemes is megállni egy pillanatra, a svédek ugyanis szinte a finnekkel egy időben nyújtották be csatlakozási kérelmüket, ám amíg az Országgyűlés még tavaly március végén elfogadta Finnországét, Svédország azóta is várja, hogy történjen érdemi előrelépés az ügyben.

Bár a kormány ígéretet tett arra, hogy nem utolsóként fogadjuk el a kérelmet, miután Törökország is jóváhagyta, egyedül maradtunk. Később Orbán Viktor az Európai Tanács csúcstalálkozóján találkozott Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel. Ezt megelőzte egy levélváltás is, amelyben a magyar kormányfő látogatásra hívta a svéd miniszterelnököt, amelyre azóta sem került sor.

Orbán Viktor: Minden terv készen van

Orbán Viktor a szombati évértékelőjében viszont azt hangsúlyozta ki, hogy minden terv készen van, és a magyar kormány készen áll arra, hogy ratifikálják Svédország NATO-csatlakozását, mivel minden ezzel kapcsolatos vita a lezáráshoz közeledik.

A svéd miniszterelnökkel fontos lépéseket tettünk

– közölte a kormányfő, hozzátéve, a döntést már a parlament kezdeti ülésszakaszában ratifikálhatják, amely február 26-án veszi kezdetét.

Hatalmas katonai és hadiipari megállapodás alapjait tehették le

Addig viszont már csak alig több mint egy hét van, vagyis gyorsan kell cselekedni, ám úgy tűnik, minden adva van ahhoz, hogy a parlament elfogadja Svédország NATO-csatlakozását még februárban, az Index exkluzív információi szerint ugyanis az elmúlt hetekben intenzív tárgyalássorozat folyt a két kormány között, és mindkét fél a megállapodásra törekszik.

Ennek hatalmas katonai és hadiipari megegyezés is a része lehet,

amely a honvédelmi tárca és a Magyar Honvédség szerint is rendkívül előnyös Magyarország számára, ám arról nincs megbízható információ, hogy milyen új eszközök érkezhetnek a Honvédséghez – elképzelhető, hogy a magyar Gripen-programhoz is lesz új beszerzés.

A svéd kormányfő korábban futólag megemlítette a Gripen vadászgépeket is, amelyeket Magyarország Svédországtól szerzett be egy bérleti szerződés keretében. Ez a szerződés hamarosan lejár.

Ami viszont biztos, hogy a legmagasabb, miniszterelnöki szinten egyeztek meg a részletekről, amely a szerdai kormányülés kiemelt napirendi pontja lesz. És mivel a Fidesz rendkívül frakcióülése szerdán, a parlamenti döntés előtt kezdődik, könnyen elképzelhető, hogy a kormány döntése és a miniszterelnöki stábok egyezsége az új beszerzésekről megnyitja az utat, hogy a Fidesz-frakció is megszavazza az első ülésen a svéd NATO-csatlakozást.

Magyarországra jöhet a svéd miniszterelnök

Bár Ulf Kristresson miniszterelnöki látogatására mindeddig nem került sor, úgy tűnik, az elmúlt hetek tárgyalásainak hatására ezen a téren is sikerült előrelépni. Egyelőre hivatalos bejelentés nem jött a miniszterelnök érkezéséről, de információink szerint a magyarországi svéd nagykövetség már nagyon készül a kormányfő érkezésére, így a közeljövőben számítani lehet a látogatásra.