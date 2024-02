Zárószavazást kezdeményez a Fidesz a svéd NATO-csatlakozás ügyében

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán osztott meg egy 2024. február 20-án kelt dokumentumot, amelyet Kövér Lászlónak, az Országgyűlés Elnökének címzett Svédország NATO-csatlakozásának ügyében.

A Házbizottság a házszabályi rendelkezések keretei között javaslatot készít az Országgyűlés üléseinek napirendjére. Ezúton kérem Elnök Urat, hogy az Országgyűlés 2024. évi tavaszi ülésszakának első ülésén, a 2024. február 26-i ülésnap napirendjén szerepeljen a Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/638. számú törvényjavaslat zárószavazása, melyet frakciónk támogatni kíván

– áll a levélben.

Mint megírtuk, Orbán Viktor miniszterelnök a szombati évértékelő beszédén arról is beszélt, hogy a végéhez közeledik a svéd NATO-csatlakozásról szóló vita. Elmondta azt is, fontos lépéseket tettek a svéd miniszterelnökkel. Ekkor is elhangzott, hogy a döntést tavasszal a parlament kezdeti ülésszakában már ratifikálhatják.

Majd közölte, Magyarország természetes közege az Európai Unió. Szerinte a tavalyi év az EU kudarca volt, ami ólomsúly Magyarország számára. „Nagy kérdés, hogy lehetünk-e így sikeresek.”

Viták övezték a kérelmet

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Svédország szinte a finnekkel egy időben nyújtotta be csatlakozási kérelmét a NATO-kötelékbe. Utóbbit az Országgyűlés még tavaly március végén elfogadta, a szavazáson részt vevő képviselők közül 182-en voksoltak igennel, míg hatan nemmel.

Svédország NATO-csatlakozási kérelmét azonban azóta is viták övezték. A kormány ugyan ígéretet tett arra, hogy nem utolsókként fogadjuk el az ország kérelmét, mégis egyedül maradtunk, miután Törökország is jóváhagyta azt. Később Orbán Viktor az Európai Tanács csúcstalálkozóján találkozottUlf Kristersson svéd miniszterelnökkel. Ezt megelőzte egy levélváltás is, amelyben a magyar kormányfő látogatásra hívta a svéd miniszterelnököt, erre a látogatásra azonban nem került sor.