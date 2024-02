Megtudtuk, mely szavakat használták legtöbbször az újságírók

A Médiahatóság online média használatáról készült éves elemzéséből az is kiderült, hogy a hírolvasók figyelmét 2023-ban leginkább

keltették fel.

A leggyakrabban használt szavak

A hírportálok, a nézettebb tévécsatornák, a hallgatottabb rádiók és olvasottabb újságok hivatalos Facebook-oldalainak posztjai abból a szempontból lettek megvizsgálva, hogy melyik szavak szerepeltek legtöbbször a tartalmakban.

Az NMHH a tájékoztatása szerint minden hónap száz legnépszerűbb bejegyzésének szövegelemzése alapján megállapítható, hogy milyen szavakat preferálnak az újságírók. Ez alapján toronymagasan vezet a magyar szó, de

az élet,

a sport,

a válogatott,

a család és

Európa

szavak is felkerültek a lista élére.

Mire kattintottak a magyarok, és mennyiszer?

Az elemzés szerint a magyar online média kínálatát 2022-ben naponta átlagosan 4,2 millióan keresték fel, míg 2023-ra 3,9 millióan.

Napi szinten 64 millió oldalt nyitottak meg, egy olvasó körülbelül 16 hírt, blogbejegyzést, időjárás-jelentést, menetrend-információt vagy éppen szórakoztató tartalmat keresett fel 24 óra alatt. Hozzátették, hogy az applikációkkal és a külföldi oldalakkal együtt a teljes netes választékra napi 5,5 millióan voltak kíváncsiak.

Az NMHH jelentése arra is kitér, hogy megközelítőleg huszonhárommilliárd alkalommal kattintottak magyar oldalakra, ami 11 százalékkal marad el a megelőző év 26 milliárdjától. Ennek legfőképpen az az oka, hogy 2022-höz képest kevesebbet neteztek a magyarok, azaz a teljes internetes forgalom is visszaesett. A másik ok, hogy számos felhasználó átvándorolt külföldi oldalakra – jegyezte meg a médiahatóság.

A kifejezetten hazai hírekkel foglalkozó rovatoknál nagyjából napi másfél millió oldalletöltés volt jellemző

– írták a közleményben.

A 2023. március 11-én, az M1-es autópályán történt baleset 3,2 millióra tornázta fel az értéket, Ferenc pápa magyarországi látogatásának első napja 2,8 millió kattintást generált, szeptemberben pedig egy esztergomi robbanáshoz 3,3 millió oldalletöltés kapcsolódott.