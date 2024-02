Svédország örül a Fidesz bejelentésének

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebookon osztotta meg kedden, hogy azt kérte Kövér László házelnöktől, hogy az Országgyűlés vegye napirendre a svéd NATO-csatlakozás ratifikációját a tavaszi ülésszak első ülésnapján, jövő hétfőn. A házelnöknek címzett levélben a frakcióvezető azt is jelezte, hogy a ratifikációról szóló törvényjavaslat zárószavazását képviselőcsoportja támogatni kívánja.

Az MTI beszámolója szerint Pal Jonson svéd védelmi miniszter keddi sajtótájékoztatóján azt mondta:

Természetesen örülünk a hírnek.

Pal Jonson emellett Stockholmban azt is bejelentette, hogy Svédország további mintegy 7,1 milliárd svéd korona (245,5 milliárd forint) értékű katonai segélyt adományoz Ukrajnának. „Addig támogatjuk Ukrajnát, amíg szükséges” – fogalmazott.

Ez lesz Svédország 15. segélycsomagja Ukrajnának, amivel a háború kezdete óta a svéd támogatás összértéke mintegy 30 milliárd koronára emelkedik. A legújabb csomag tüzérségi lőszereket, tengeri támadóhajókat és egyéb felszereléseket tartalmaz – közölte Svédország.

Amint arról az Index is beszámolt, Ulf Kristersson svéd miniszterelnök hétfő délután jelentette be, hogy hamarosan Budapestre érkezik. Lapunk úgy tudja, az elmúlt hetekben intenzív tárgyalássorozat folyt a svéd és a magyar kormány között, és egy nagy volumenű katonai és hadiipari szerződés van születőben. Ennek köszönhetően új eszközök érkezhetnek a Magyar Honvédséghez, és ez érintheti a Gripen vadászgépeket is.