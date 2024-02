Nem kapnak rendkívüli előleget az M7-es tömegbaleset károsultjai

Az RTL információi szerint ketten jelenleg is még az intenzív osztályon vannak szegycsont-, borda- és kulcscsonttörés, valamint gerincsérülés miatt a vasárnapi, M7-es autópályán történt tömegbaleset következtében. A szerencsétlenség két gyerek sérültjét hétfőn hazaengedték, egyikük agyrázkódással, másikuk zúzódások miatt került be megfigyelésre. Rajtuk kívül még 12 embert láttak el.

14 Galéria: Több tucat autó ütközött az M7-es autópályán a köd miatt Fotó: Katasztrófavédelem

Tavaly, az M1-es autópályán történt tömegbaleset után az érintettek rendkívüli előleget kaptak a biztosítóktól, a mostani eset károsultjai viszont erre nem számíthatnak.

A biztosítók több mint tíz évvel ezelőtt kialakítottak egy belső önszabályozást, amely olyan tömegbalesetre vonatkozik, ahol legalább húsz gépjármű sérül meg egy helyszínen

– nyilatkozta az RTL-nek Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) kommunikációs vezetője.

Vasárnap azonban több kisebb baleset történt, így azt javasolják, hogy akinek van cascója, az csináltassa meg az autóját. Ahol egyértelmű a felelősség kérdése és a felek meg is tudnak egyezni, ott a károkozó biztosítójánál kell jelentkezni.

Ahol nem egyértelmű, hogy ki a felelős, ott a MABISZ-nál jelentkezzenek, és a MABISZ befogadja a kártérítési igényeket, elvégzi a kárfelmérést, a hivatalos iratok beérkezte után eljuttatja az illetékes biztosítóhoz az iratokat

– tette hozzá Lambert Gábor.

Ennek értelmében meg kell várni, amíg a rendőrség lezárja a vizsgálatokat.

Negyven autó ütközött össze

Mint megírtuk, tömegbaleset történt az M7-es autópályán, vasárnap reggel negyven autó ütközött össze. Egy ember meghalt, 18-an megsérültek, köztük egy gyerek súlyosan, amikor a nagy ködben többen összeütköztek a Velencei-tónál.

A területen mindenfelé összetört jármű roncsait lehetett látni a sűrű ködben. Egyiknek az eleje roncsolódott, a másik szalagkorlátnak csapódott. Az autópálya főváros felé vezető oldalán a velencei pihenőhely után másfél kilométer hosszan a sűrű ködben több baleset is történt reggel. Egy autóbusz, több kamion, kisteherautó és kocsi is összetört. Nem sokkal odébb a sztráda másik oldalán, a Balaton felé vezető úton is baleset történt.

Az egyik autó egy kamion hátuljának rohant, és a vontatmány alá szorult. A műszaki mentéskor a tűzoltók daruval emelték meg a kamion vontatmányát, majd a gépjárműfecskendővel húzták ki a személygépkocsit a nyerges vontató hátulja alól.