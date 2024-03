A Buci Macit emlegetve szólogattak be egymásnak a képviselők a parlamentben

Csárdi Antal napirend előtti felszólalásában Orbán Viktor egy héttel ezelőtti szavaira emlékeztetett, amelyek szerint nincs szándékuk arra nézve, hogy bármilyen közösségnek a saját életéről szóló döntését megakadályozzák.

„Ezt mondta a miniszterelnök úr, de nézzük meg, hogy ehhez képest mit csinált az általa vezetett kormány. Elindították a sóskúti beruházás kiemeltté nyilvánítását, igaz, elkerülte a figyelmüket, hogy még a saját törvényeik alapján sem lehet kiemeltté nyilvánítani, de bizonyíthatóan ott volt a szándék. Annak ellenére, hogy mindenki által ismert a felháborodás, és egy helyi népszavazási kezdeményezés van folyamatban, ezt is megpróbálták ellehetetleníteni” – fogalmazott az LMP képviselője, hozzátéve:

Mindent megtesznek annak érdekében, hogy az emberek ne mondhassák el a véleményüket a kiemelt beruházásokról.

Csárdi Antal szerint minden település veszélyben van, „önök nem a magyar állampolgárok érdekeit, hanem a profitérdekeket képviselik. Ez így nem mehet tovább”.

Ágh Péter válaszul leszögezte, Magyarország tőkeszegény ország, ezért külföldi tőke bevonására van szükség,

ez olyan, mint a gravitáció vagy a derékszög, senki nem vonta kétségbe az elmúlt harminc évben.

Az államtitkár hangsúlyozta, Magyarország ma már az egyik legjobb tőkevonzó képességgel rendelkező ország. Ágh Péter óriási eredménynek tartja, hogy nyugatról és keletről egyaránt érkeznek beruházók, a kiemelt beruházások rendszere pedig 2006 óta működik, és épp a kormány emelte jelentősen az erre vonatkozó értékhatárt. „Ne haragudjon, hogy ezt mondom, de amit önök csinálnak, az meggondolatlanság és ellenkezik a nemzeti érdekkel” – szúrt oda Csárdi Antalnak a kormánypárti politikus.

„Ez az önök káros lobbijának a következménye”

Szabó Rebeka arról beszélt, hogy az ökológiai katasztrófa elkerülésére a legbiztosabb megoldást a természetalapú megoldások kínálják, ezért fontos, hogy az Európai Parlament megszavazta a leromlott ökoszisztémák helyreállítására vonatkozó szabályt.

A Párbeszéd-Zöldek társelnöke úgy vélekedett, hogy a kormány gátolja a fenntarthatósági törekvéseket, gyengíteni próbálták az említett javaslatot is, kikerült belőle az iparszerű mezőgazdaság, ahogy az igazságszolgáltatási eszközök közvetlen igénybevételének lehetősége is, „ez az önök káros lobbijának a következménye”. Szabó Rebeka szerint Magyarországon a kormány akkumulátoripari stratégiája teszi tönkre a természetet.

Válaszában Farkas Sándor közölte, nem látja olyan tragikusnak a helyzetet, mint ahogy azt Szabó Rebeka elmondta, az épülő üzemek mindenhol a legszigorúbb feltételekkel kerülnek kialakításra, az üzemekre pedig szüksége van a magyar gazdaságnak. Az államtitkár többek között rámutatott, hogy a természet kincseinek védelme érdekébe sok intézkedést tettek, idézett például a Nemzeti Biodiverzitás Stratégiából.

„A választópolgárok nem azért küldtek minket az Országgyűlésbe...”

Toroczkai László felszólalásában világossá tette:

A magyar választópolgárok nem azért küldtek minket az Országgyűlésbe, hogy itt az otthon összegyűlt frusztrációt kiadva mindenféle személyeskedéseken keresztül versenyt rendezzünk egymás pocskondiázásból, hanem azért, hogy megpróbáljuk előrevinni a haza ügyét, vagy kárt menteni, amíg nem mi kormányzunk.

A Mi Hazánk elnöke kifejtette, pártja próbált mutatni egy újfajta politizálást, de ellenzékből nehéz eredményeket elérni, „amikor a Fidesz-KDNP kétharmados többségével és politikai gőgjével lesöpri az ellenzéki javaslatokat”. Ennek ellenére tudtak sikereket elérni, Toroczkai László példaként említette többek között a rendszerhasználati díj mértékének befagyasztását, az arányosabb fővárosi választási rendszert, az embercsempészek autóroncsainak elszállítását, valamint a fúrt és ásott kutak regisztrációjának megakadályozását, és ők beszéltek először a végrehajtói ügyekről is.

Répássy Róbert válaszában aláhúzta: voltak olyan javaslatokat, amiket a kormány támogatni tudott, és olyanok is, amelyeket nem. Mindig érdemben vizsgálják, hogy egy-egy javaslat a kormány politikájába illeszkedik-e.

Végrehajtói ügyekben titkos nyomozás folyt, tehát nem önök, hanem a rendőrség tárta fel ezt az ügyet

– emlékeztetett az államtitkár.

„Átverték őket, bohócot csináltak belőlük”

Bencze János a méhészekről beszélt, ő maga is méhész, és úgy látják, hogy elárulta őket a kormány, „családokat, méhészgenerációkat érint, ami most történt”. A Jobbik-Konzervatívok képviselője kifejtette: a Fidesz azt ígérte, hogy a keleti nyitás után a magyar méznek lesz piaca keleten, de nem ez történt. A politikus az ukrán méz Magyarországra érkezését is kritizálta, ami szembemegy a korábbi állásponttal, megjegyezve, a méhészek úgy érzik, „átverték őket, bohócot csináltak belőlük”.

Farkas Sándor államtitkár válaszában elmondta, Magyarország a legelkötelezettebb és legaktívabb zászlóvivője az európai mézpiac rendbetételének.

„Akár tankönyvi példának is felhozhatnánk az ön felszólalását”

Gurmai Zita arról beszélt, hogy „tovább szaporítják az elmúlt 14 év fideszes bűneit a magyar egészségügyben. Nem elég az orvoshiány, a sok kórházi bezárt osztály, a várólisták szégyene. Most a gyógyszerellátást akarják átjátszani valamelyik fideszes haver zsebébe. Önöknek már semmi nem számít? A nagyobb haszon miatt még lazítani is akarnak a szabályokon”.

Az MSZP-s képviselő úgy gondolja,

elérkeztünk oda, hogy a kormány mutyija már az emberek életét sodorja veszélybe. A gyógyszerellátással nem lehet kísérletezgetni, nincs az a haszon, ami indokolná a gyógyszerészi kontroll csökkentését.

Rétvári Bence válaszát azzal kezdte, hogy

akár tankönyvi példának is felhozhatnánk az ön felszólalását, milyen az, amikor a gyógyszergyárak és kereskedők lobbitevékenysége felszólalást vásárol a parlamentben.

Az államtitkár hangsúlyozta, a kormány arra törekszik, hogy minél inkább a betegek és ne a gyógyszergyárak érdeke érvényesüljön, ugyanabból a kasszából minél több betegnek minél több gyógyszert, minél olcsóbban tudjanak kínálni.

„Mindent tudtak, csak elsunnyogták, vagy teljesen vakon van a Fidesz?”

Hajnal Miklós arra hívta fel a figyelmet, továbbra sincs válasz arra, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. A Momentum képviselői erről a parlamenti folyosókon is kérdezték a kormány tagjait és a fideszes képviselőket, de „kerülik az egyenes válaszadást”.

A Momentum képviselője nehezen tartja elképzelhetőnek, hogy az egész kegyelmi ügyről csak Novák Katalin és Varga Judit tudott, miközben „az utóbbi években arra építették a politikájukat, hogy úgy tettek, mintha mindent előre látnának, mintha mindig a helyzet urai lennének”.

Mindent tudtak, csak elsunnyogták, vagy teljesen vakon van a Fidesz-KDNP és a kormány kegyelmi ügyekben?

– tette fel a kérdést Hajnal Miklós.

Dömötör Csaba válaszában megjegyezte: az előző héten többen arra lehettek figyelmesek, hogy „a momentumos képviselők összekeverik az operatőri, újságírói gyakornoki feladatokat az országgyűlési képviselőséggel. Van erről véleményünk, elég méltatlan, de ebben a helyzetben nem ez a legfontosabb”.

Az államtitkár jelezte, a köztársasági elnök önállóan dönthet azokban a kérdésekben, amelyekben jogköre van, ilyen a kegyelmi döntés is, „a kormánynak ebben nem osztottak, nem osztanak és nem fognak lapot osztani”.

Ha pedofil bűncselekményekről van szó, nincs helye semmiféle toleranciának vagy kegyelemnek. Az egyetlen helyes döntés a nem, az elutasítás lett volna. A kegyelmi jogkör a köztársasági elnökhöz tartozik, ő hozta a döntést, nem adott magyarázatot rá, ezért lemondott, helyesen. A kormány a kegyelmi eljárásban csak ellenjegyzési szerepet kap, a volt igazságügyi miniszter nem tájékoztatta a kormányt a kegyelmi kérelemről, ő sincs már a helyén

– foglalta össze Dömötör Csaba, emlékeztetve: ez a kormány volt az, amely több hullámban szigorította a gyermekvédelmi szabályozást, „a baloldal ezeket a törvényi szigorításokat nem támogatta, sőt, még fel is jelentették Magyarországot a szigorúbb szabályozás miatt”.

„Telerakhatják kormánypropagandával a Buci Maci magazint is”

„Isten? Haza? Pedofília” – kezdte felszólalását Varju László, ugyanez a felirat olvasható a Demokratikus Koalíció legfrissebb plakátjain is Orbán Viktor arcképe mellett. A plakátoktól Donáth Annának, a Momentum elnökének hányingere van.

Varju László leszögezte, az igazat akkor is ki kell mondani, ha az nem szép. A DK országgyűlési képviselője szerint „Orbán Viktor rendszerében a gyermekek megrontása bocsánatos bűn. Egy egész hálózat dolgozik a pedofilok mentegetésén. A jó fideszes lehet pedofil, mert a rendszer menti, hogy ne kelljen szembenézni bűnei következményeivel”.

Az ellenzéki politikus úgy látja, a Demokratikus Koalíció óriásplakátjai megmutatják, hogy mit látnának a kormánypárti képviselők akkor, ha belenéznének a tükörbe.

Ez Orbán rendszere. Ne arra haragudjanak, aki tükröt tart önök elé. Nem vagyok bűnöző, sem Kocsis Máté elvtársa, tudniillik ő pedofilmentegető, én meg nem. Telerakhatják kormánypropagandával a Buci Maci magazint is, de az álarc lehullott, mindenki tudja önökről az igazságot, a király meztelen

– fogalmazott Varju László, hozzátéve: azt szeretnék, hogy „a milliárdosok fizessenek, a pedofilok bűnhődjenek”.

Tisztelt V. László képviselő úr! Értjük, hogy a legrosszabb kommunista hagyományokat folytatva megint az egyházakat próbálják gyalázni. Megszoktuk, hogy minket folyamatosan sértegetnek, önöktől a legkevésbé sem kérünk kedvezőbb elbírálást, de azt kérjük, hogy a hívőket ne sértegessék. Nem csoda, hogy a most indított kampányuk ügyében még baloldali politikustársaik is úgy vélekednek, hogy a hányinger kerülgeti őket

– kezdte válaszát Dömötör Csaba, aki a gyermekvédelemmel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, „amikor szavazni kellett, egyetlen alkalommal sem léptek a tettek mezejére, sose támogatták a szigorító intézkedéseket”.

Az államtitkár úgy látja, „hiába születnek baloldali politikusokat elmarasztaló bírósági ítéletek, úgy mászkálnak itt a házban, mintha mi sem történt volna. Önt két ügyben is elítélték az elmúlt napokban, egyrészt testi sértésért, másrészt a választás rendjének megsértéséért”.

Dömötör Csaba kitért arra is, „tüntetést szerveztek a bíróság ellen, sőt, a Gyurcsány nevű elnökük azzal is fenyegetőzött, hogy listát készít az önöknek nem tetsző bírákról. Hol vannak ilyenkor a demokráciát és a magyar igazságszolgáltatást féltő brüsszeli hangok? Odaát akkor sincs következménye semminek, ha a bíróság mondja ki, hogy bűncselekményt követtek el”.

„Kevés párt mondhatja el azt magáról, amit a KDNP”

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes felszólalásában Barankovics Istvánról emlékezett meg, akit a modern magyar kereszténydemokrácia legnagyobb személyiségének nevezett.

Válaszában Rétvári Bence is Barankovics Istvánt méltatta. Az államtitkár szerint ugyanazért küzdenek, „független, szuverén Magyarországért és azért, hogy kereszténydemokrácia legyen Magyarországon”. Az államtitkár kiemelte, „kevés párt mondhatja el azt magáról, amit a KDNP elmondhat: idén lesz 80 éve, hogy a párt megalakult, kevés demokratikus párt van, amely ekkora múltra tekinthet vissza”.

„Legyenek következetesek és távozzanak a közéletből”

Zsigmond Barna Pál arról beszélt, hogy a DK-s Varju László, valamint a momentumos Fekete-Győr András ellen is ítéletet hozott a bíróság. A kormánypárti képviselő szerint Gyurcsány Ferenc „még tetézte a baloldali erőszakot azzal, hogy megfenyegette a független igazságszolgáltatás képviselőit, amikor arról írt, hogy jegyezzék meg az ügyészek és a bírák nevét”.

Ha komolyan gondolják, amit számon kérnek és komolyan gondolják képviselői esküjüket, akkor legyenek következetesek és távozzanak a közéletből

– szólította fel a két ellenzéki képviselőt Zsigmond Barna Pál.

Válaszában Répássy Róbert államtitkár az ítélőtábla döntéséből idézett, majd megjegyezte: „Amíg a kormányoldalon a politikai hibáknak is vannak következményei, addig a parlament baloldalán ülő pártok képviselőinek úgy látszik az sem elég, ha a bűnösségüket megállapítja a bíróság”.