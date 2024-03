Egy hét alatt több mint háromszázezret váltottak a vármegye- és országbérletekből

A MÁV-Volán-csoport tájékoztatása szerint 37 százalékkal nőtt a vármegye- és országbérletek értékesítése a februári azonos időszak adataival összevetve. A vállalat szerint ez arra utal, hogy az új tarifarendszer a korábbinál több utas számára képes vonzó alternatívává tenni a közösségi közlekedést Magyarországon.

Mint emlékeztettek, a március 1-jével indult új rendszerben a megmaradt kétfajta bérletből, azaz a vármegye- és országbérletekből 315 ezret váltottak meg az utasok, ezek kétharmada vármegyei bérlet volt.

A vármegye- és országbérletekből a tavaly májusi bevezetésük óta összességében már több mint 5,6 millió fogyott. A teljesen új napijegyváltozatokból – ez a Magyarország24 és Vármegye24 – a 20 ezret közelítik az eladások.

Közölték azt is, hogy a vármegyebérleteket tekintve az – immár a BKK járatain is elfogadott – Pest vármegyei bérlet okozta a növekedést, valamint a napijegynél is a Pest vármegyei változat vezet.

A MÁV-Volán-csoport felhívta a figyelmet arra, hogy a Pest vármegyebérlet Budapesten belül is használható. Hozzátették, mindenki, aki országbérletet vagy Pest vármegyebérletet vált, akár fővárosiként, akár agglomerációban vagy vidéken élőként, márciustól már nemcsak a vonatokkal, helyközi buszokkal utazhat Budapestre, hanem a HÉV-eket és – minimális kivétellel – a BKK járatait is korlátlanul igénybe veheti. A Magyarország24 és a Vármegye24 napijegy viszont nem érvényes a BKK járatain.

Mint felidézték, a MÁV-Volán-csoport február 21-én indította el az ujtarifa.hu weboldalt, amelyet két hét alatt már közel kétszázezren látogattak meg. Az oldalon grafikus és térképes ismertetők, valamint gyakran ismételt kérdésekre adott válaszok segítik részletes információkkal a közösségi közlekedést választókat.