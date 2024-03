Az önkormányzati választásokhoz közeledve lassan nincs olyan ember az országban, aki a kormánypárti és ellenzéki megmondóemberek, politikusok fizetett posztjai mellett ne futna bele egyre gyakrabban a helyi közélet szereplőinek hirdetéseibe is. Láthatóan a polgármesterek is arra a következtetésre jutottak, hogy a kampány (jelentős) részben már a közösségi médiában zajlik, ezért ezen a platformon is aktivizálták magukat az utóbbi időben. De kik a legnagyobb pénzköltők a Facebookon, és az elégett millióknak van-e tényleges hatása a választási eredményekre? Ennek jártunk utána.