Az egyetem rektora elárulta, milyen sorsot szánnak az egyik legjobb budai gimnáziumnak

Schottner Krisztina, a Milton Friedman Egyetem rektora az Indexnek azt mondta, hogy a Veres Péter Gimnázium fenntartói jogainak megszerzését követően sem lesz tandíj az ország negyedik legjobb középiskolájában. Az átvételi procedúra pedig még csak most kezdődött el, a szülőkkel és a pedagógusokkal is egyeztetni fognak. A rektor szerint az iskolában nincs helye pártpolitikai, vallási hovatartozási vagy ideológiai kérdéseknek.

„A Veres Péter Gimnázium átvétele és fejlesztése csak közös munkával képzelhető el” – jelentette ki az Indexnek Schottner Krisztina, a Milton Friedman Egyetem rektora, aki megerősítette azt is, hogy nem fognak tandíjat bevezetni. A közelmúltban napvilágot látott hír szerint az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) által fenntartott egyetem venné át a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium fenntartói jogát. Schottner Krisztina elmondta, hogy a gimnázium átvétele csakis a gimnázium tanári karának és a szülői munkaközösségnek az egyetértésével és együttműködésével történhet. Az elemi és középfokú oktatás felsőfokú oktatással való összekötése az egyetem stratégiájába illeszkedik. A Milton Friedman Egyetem hallgatói létszáma dinamikusan nőtt az elmúlt két-három évben, miközben új szakokkal bővítették az intézmény portfólióját. Az új szakok egy része közvetlenül a pedagógusképzéshez kapcsolódik, a tanító szakot fél éve indították el.

Azzal párhuzamosan, hogy az egyetem több új szakterületen próbál megjelenni, az intézményi hálózatát is bővíteni szeretné. Két évvel ezelőtt már végrehajtottunk egy fenntartóváltást a Bethlen Gábor Technikum esetében, és az nagyon jól sikerült. A folyamat a tantestület és a szülők bevonásával zajlott, tandíjat nem vezettünk be, ma már professzionálisan kapcsolódnak hozzánk, a tanulók létszáma pedig a másfélszeresére nőtt

– tette hozzá Schottner Krisztina, aki szerint a tanítóképzéssel párhuzamosan megkezdték a pedagógusképzés köré épülő szakmai közösség kiépítését. A Veres Péter Gimnázium vezetői is többször részt vettek a Milton Friedman Egyetem által szervezett szakmai konferenciákon.

„Egy képzési ökoszisztémát szeretnénk kialakítani Békásmegyeren. Az ország egyik legjobb középiskolájának, valamint a Zipernowsky Károly Általános Iskolának az átvétele az egyetem fejlesztési stratégiájának részét képezi. Szeretnénk jelentős előrelépést tenni a közgazdász és a matematika tanári képzés területén, ehhez hozzájárulhatna, hogy a Veres Péter Gimnáziumban elképesztően erős a reáloktatás. A jövőben fel szeretnénk építeni egy széles szakmai közösséget, amely az összes fenntartásunkban lévő intézmény előnyére válna” – mondta.

Még nem zárult le az átvétel folyamata

Schottner Krisztina kérdéseinkre válaszolva arról is beszélt, hogy a Veres Péter Gimnázium átvételének folyamata éppen csak elkezdődött. A Milton Friedman Egyetem már beadta az átvételi kérelmet az érintett tankerületnek, amelynek kötelezően össze kell hívnia egy egyeztető fórumot az intézmények oktatóival és a szülői közösséggel.

Nem előzmények nélkül vágtunk neki a folyamatnak. Informális egyeztetések már voltak a tanári karokkal. Személyesen kerestem fel az érintett iskolák igazgatóit, elmondtuk, hogy milyen szándékok vezérelnek minket, és az átvétel milyen előnyökkel járna az iskolák számára. Az igazgatók mind a két intézmény esetében összeállítottak egy vezető oktatókból álló csapatot, majd újabb találkozóra került sor, ahol releváns kérdésekre kellett válaszolnunk. Ha ellenséges hangulat övezte volna a megbeszéléseinket, akkor be sem adtuk volna az átvételre vonatkozó kérelmünket. Néhány aggály felmerült, de megpróbáltunk minden kérdésre válaszolni, ami ennek kapcsán szóba jöhet. Nyílt, őszinte beszélgetés zajlott, a transzparenciát mi is minden szinten fontosnak tartjuk. Fejleszteni szeretnénk, de semmin sem szeretnénk változtatni, ami eddig jól működött. Nyilvánvalóan felelőtlenség lenne megbontani azt a pedagógiai programot, amiért a Veres Péter Gimnázium az ország egyik legjobb oktatási intézménye. Tettünk bizonyos javaslatokat és ígéreteket, de kizárólag jobbító szándékkal. Egy egyetem olyan tudásbázissal bír, amelyből egy gimnázium is profitálhat

– fogalmazott a rektor, hozzátéve, hogy a pedagógiaprogram, az autonómia és az igazgatóválasztás kérdése is terítéken volt az említett megbeszéléseken. A tankerülettel való egyeztetésen már túl vannak, a fenntartói jogok átvételére vonatkozó kérelmet a Belügyminisztériumhoz is elküldték. A tárca pedig kiírta a hivatalos folyamat megkezdését. Az intézményeket ismét fel fogják keresni, az újabb fórumokon már a szülők is részt vesznek.

Ha azt látjuk, hogy ez az ügy is átpolitizálódik, jogszabályok mögé bújva nem fogjuk erőltetni az átvételt. Az egyetem nem fog szembemenni a tantestület vagy a szülők akaratával. De úgy látom, hogy félrementek bizonyos információk, például a tandíj vagy a fenntartó kérdésének esetében. A folyamat elején vagyunk, és azt sem tudjuk, hogy pontosan kik és miért tiltakoznak

– mondta. Schottner Krisztina fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a Veres Péter Gimnázium ügyében személyesen is érintett, hiszen ott végezte középiskolai tanulmányait, ezért is fontos feladatának tekinti az intézmény hagyományainak megőrzését. Szerinte nem szabad elfelejteni, hogy az ország egyik legjobb gimnáziumának épületével összefüggésben súlyos problémák merülnek fel évről évre. Azt mondta, hogy a Milton Friedmann Egyetem végrehajtaná a szükséges infrastrukturális fejlesztéseket. Erre több forgatókönyvvel készülnek, hiszen meg kell oldaniuk, hogy az oktatás a felújítások ideje alatt is zavartalan legyen.

Mi az EMIH szerepe?

Az aHang oldalán megjelent egy petíció, amely azt követeli, hogy „ne adják át az Egységes Magyar Izraelita Hitközség (EMIH) által tulajdonolt Milton Friedman Egyetemnek a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium fenntartói jogát”. Az átvétel kritikusai a tandíj bevezetésétől, a felújítások elmaradásától és az EMIH vallási, ideológiai hatásától féltik a középiskolát.

Két dolog keveredik össze: az egyházi, illetve az egyetemi fenntartás. Az iskolák fenntartója mind a két esetben az egyetem lenne, nem pedig az EMIH. Az átvételek után sem lenne szó egyházi iskolákról, ahogyan a már korábban átvett technikum esetében sem így történt. Nem lesz kötelező vallási oktatás, mert nem ez a célunk és a feladatunk. Az egyetemünkön sem találkozhat hasonlóval. Az intézményi autonómia kiemelten fontos, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az érintett intézményeket a Milton Friedman Egyetem veszi át, így az EMIH-hez kapcsolt vádak és kritikák alaptalanok. Szóba sem jöhet, hogy az általunk irányított intézményekben ideológiai, pártpolitikai vagy vallási hovatartozási kérdések legyenek terítéken, a fókuszban kizárólag akadémiai és szakmai kérdések vannak. Ha megnézik azokat az intézményeket, amelyeket már átvettünk, akkor láthatóvá válik, hogy a célunk a közfeladat ellátása

– fűzte hozzá Schottner Krisztina. A rektor szerint fenntartóként az egyetem elsősorban azokból a támogatásokból fogja működtetni az intézményt, amelyekből a tankerület is részesült. Úgy véli, hogy az egyetem olyan extra forrásokhoz is hozzájuthat, amely az infrastrukturális fejlesztéseket segítené, miközben az ingatlan továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradna.

(Borítókép: Schottner Krisztina. Fotó: Tövissi Bence / Index)