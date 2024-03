Kinevezték Orbán Viktor nemzetbiztonsági főtanácsadóját, fontos feladatokat kapott

A Magyar Közlöny szerda esti számában megjelent a miniszterelnöki határozat, amelyben Biró Marcellt a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójává nevezték ki. Egy másik rendeletben részletesen leírták a feladatait, javadalmazását is.

Azt már hetek óta tudni lehetett, hogy egy főtanácsadó kinevezésre készül a kormányfő. Azt viszont csak két nappal ezelőtt tudtuk meg, hogy Biró Marcell lesz ez a személy.

Ezen kívül a minap kiderült az is, hogy a kinevezéséhez szabályt is kellett módosítani, mivel Biró eddig (2021 óta) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke is volt.

A Magyar Közlöny szerda esti számában így egyrészt megjelent egy köztársasági elnöki határozat arról, hogy Biró Marcell elnöksége (lemondása miatt) szerdán megszűnt. Ezt követte a miniszterelnök határozata, amelyben március 14-i hatállyal ki is nevezték őt a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójává.

Ez lesz a feladata és a jussa

Továbbá megjelent a Magyar Közlönyben egy részletes kormányrendelet „a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról is”. E rendeletben – a hvg.hu szerint – leírták, hogy a kormányfő a főtanácsadó útján láthat el bármilyen védelmi kül- és belpolitikai, honvédelmi, nemzetbiztonsági, rendészeti, idegenrendészeti, bűnmegelőzési, bűnüldözési, büntetés-végrehajtási, valamint katasztrófavédelmi vagy egyéb rendvédelmi szakpolitikai feladatot.

Továbbá ő felel a miniszterelnök nemzetbiztonsági, honvédelmi, valamint rendvédelmi tevékenységének koordinálásáért, és Orbán Viktor távollétében ő vezeti a Védelmi Tanács üléseit. Ezen túlmenően

Dönthet a kibertérből érkező támadás megszakításához szükséges intézkedésekről,

és bizonyos esetekben a Magyarország biztonságát, honvédelmi érdekeit, valamint szövetségesi kötelezettségeit sértő vagy fenyegető rendszerekkel szembeni katonai kibertér műveleti fellépésről is.

Mindezekért cserébe a főtanácsadó korrekt jussot is kap, ugyanis „minisztert megillető mértékű juttatásokra jogosult” a rendelet szövege szerint. Továbbá az sem mellékes, hogy a ,saját munkatársainak fizetését ő állapíthatja meg „bármely álláshelyen, függetlenül annak besorolásától”.

A hvg.hu arra is felhívta a figyelmet, hogy olyan feladatkörök is átkerültek a főtanácsadóhoz, amelyek eddig a Miniszterelnöki Kabinetirodát miniszterként vezető Rogán Antalt illették meg. Ezek közé tartozik, hogy korábban a miniszter értékelte és elemezte a kormányzati döntésekhez kapcsolódó nemzetbiztonsági információk áramlását, a nemzetbiztonsági tevékenységhez kapcsolódó kormányzati döntések megvalósulását, és koordinálta „a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátását”. A felsoroltakat most mind törölték a kormánytagok feladatait meghatározó rendeletből, amely eddig Rogán hatáskörébe utalta ezeket.

A főtanácsadó kinevezése egy szélesebb, a nemzetbiztonsági terület érintő átrendezés részeként is értelmezhető, ugyanis a kormányfő már korábban létrehozott egy új stratégiai tanácsadó testületet. Az ő jussukról, feladataikról itt írtunk.