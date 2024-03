Karácsony Gergely szerint Vitézy Dávid betolakodó

Több közéleti szereplő, köztük Karácsony Gergely is reagált arra, hogy Vitézy Dávid kedd reggel bejelentette, indul a budapesti főpolgármester-választáson.

„Vitézy Dávid vagyok, döntöttem: indulok a főpolgármester-választáson” – közölte a hírt a volt közlekedési államtitkár egy videós bejegyzésben. A részletekről itt írtunk.

Karácsony Gergely elsőként reagált a hírre. A budapesti főpolgármester azt írta: „Főpolgármesterré választásom után szakmai feladatra kértem fel Vitézy Dávidot. Azt mondta, nem tudja vállalni, mert nem engedte meg neki Orbán Viktor, és ő nem szeretne olyan katona lenni, aki Észak-Koreából menekül Dél-Koreába, de hátulról lelövik az övéi.”

Szakmai feladatra nem engedték, most politikaira küldik. Sebaj. A szabad Budapest a menekülőket befogadja, a betolakodókat legyőzi

– írta posztjában a főpolgármester.

„Hajrá, Karácsony Gerő!”; „Orbán küldönce”

Horn Gábor közgazdász, egykori SZDSZ-es politikus, a Republikon Intézet vezetője szintén véleményezte Vitézy indulását.

„No volt fideszes, önmagát végre megtaláló Magyar Péter mellett itt az újabb, önmagát végre megtaláló fideszes megoldó ember, Vitézy Dávid… Nincs itt semmi probléma, a Fidesz mindent megold, ha kell, a maga ellenfeleit is elő tudja állítani. De azért és mindennek ellenére: Hajrá, Karácsony Gerő!” – írta Horn Gábor.

Gréczy Zsolt, a DK parlamenti képviselője szintén véleményezte már az indulást.

Vitézy Dávid főpolgármesternek jelentkezik. Orbán rokona, Orbán államtitkára, Orbán küldönce. Karácsony Gergely a budapesti demokraták jelöltje

– írta a politikus.

„Két fideszes polgármesterjelölt”; Karácsony reakciójára is érkezett reakció

„Összenő, ami összetartozik! Vitézy Dávid, az LMP által leigazolt egykori fideszes államtitkár is bejelentette, hogy elindul Közép-Európa egyetlen zöld főpolgármestere, Karácsony Gergely ellen. Az a Vitézy Dávid, aki az elmúlt évek jó részét az Orbán-kormány kormánybiztosaként és államtitkáraként töltötte” – írta a Párbeszéd – Zöldek a saját reakciójában.

Hozzátették: „Tarlós István pár hónapja már kikotyogta, hogy Vitézy Dávid esetleges főpolgármester-jelöltsége az LMP és a Fidesz közös tervezgetésének az eredménye. Ez nem annyira meglepő, tekintve, hogy Rogán Antal és csapata a választási törvény teljes átírásától a hazug lejárató propagandáig számos trükköt bevetett már az ellenzék gyengítésének reményében.”

Lehet egy vagy két fideszes főpolgármester-jelölt, ellenzéki azonban csak egy van: Karácsony Gergely

– zárták a posztot.

Ceglédi Zoltán politikai elemző pedig Karácsony Gergely posztjára reagált a saját bejegyzésében.

„»A szabad Budapest a menekülőket befogadja, a betolakodókat legyőzi« – írja Karácsony Gergely, utóbbi bélyeggel Vitézy Dávidot illetve. Azt javaslom a kommunikációs stábnak, hogy nézze már meg, minek van ma a nyolcvanéves évfordulója, ha magától nem tudja, és ennek kapcsán is gondolja végig, miként hangzik az, amikor egy születése óta Budapesten élő, eleddig teljes jogú polgárként kezelt embert hirtelen BETOLAKODÓNAK minősít a politikai hatalom” – írta Ceglédi (hogy minek is van ma a nyolcvanéves évfordulója, arról mi is írtunk az Indexen).

Bencsik Gábor jobboldali újságíró a saját, rövid reakciójában úgy vélekedett: „Vitézy Dávid indul a budapesti főpolgármester-választáson. Na ez már tényleg új helyzet, amelyhez minden politikai szereplő valahogy viszonyulni lesz kénytelen. Kíváncsian várom ezeket a viszonyulásokat, mert szerintem azokból az országos politika jövőjére is következtethetünk majd”.

Az LMP beállt Vitézy mögé, akinek érdemeit „Karácsony Gergely is elismeri”

Korábbi nyilatkozataik alapján borítékolható volt, hogy a pát támogatni fogja Vitézyt, ha az indulás mellett dönt. Az MTI szerint Bakos Bernadett, a párt országgyűlési képviselője kedd délelőtt a parlamentben „Zs kategóriás akciófilmnek” minősítette a fővárosi politikát. Szerinte Budapest nem a nemzet fővárosa, hanem a szellemi polgárháború színtere, és a két politikai oldalnak esze ágában sincs változtatni a helyzeten, közben a város alig fejlődik, kifosztják.

Közölte, hogy az LMP ezzel szeretne szakítani, olyan főpolgármester-jelöltet keresett, akiről tudja, számára a város érdekei előrébb valók, mint a pártpolitikai csatározás. Ezért kérte fel az LMP Vitézy Dávidot főpolgármester-jelöltnek – tette hozzá.

Mindeközben a párt egy MTI-közleményt is kiadott, amelyben azt írták: „Karácsony Gergely ma annyit reagált Vitézy Dávid indulására, hogy ő korábban felkérte a BKK vezetésére, de azt akkor nem vállalta. Örülünk, hogy Karácsony Gergely is elismeri Vitézy Dávid felkészültségét és szakmai hozzáértését, sajnálatos ugyanakkor, hogy a visszautasítás után Draskovics Tiborra és az utazókat pulykának nevező Walter Katalinra bízta a BKK vezetését. Karácsony Gergely ezzel is azt bizonyította, hogy a pártpolitika neki fontosabb, mint a város”.

Már ez a reakció is egyértelművé tette, hogy Karácsony Gergely nem véget akar vetni a sehova nem vezető pártpolitikai csatározásoknak, hanem valójában csak ebben érzi otthon magát, és ezért ezt kényszeríti Budapestre is, miközben az itt élőknek pont ebből van elege

– írta az LMP.

A Jobbik főpolgármester-jelöltje is reagált, üdvözölte az új versenytársat

Brenner Koloman egy Facebook-posztban azt írta: „Üdvözlöm Vitézy Dávid mai bejelentését a főpolgármesteri székért való indulásáról. Mi, akik hiszünk egy kiegyensúlyozott polgári demokráciában, fontosnak tartjuk, hogy a pártpolitikai elvárásokat teljesítő pártkatonák mellett a helyi polgárok életét valóban javítani akaró jelöltek is szerepet vállaljanak Budapest jövőjének alakításában. Az elmúlt évek fojtogató légköre teljesen ellehetetlenítette a valódi önkormányzati munkát. Jó látni, hogy a társadalom ébredezik, és egyre többen állnak ki a helyi közösségek érdekeiért, egyre többen látják be, hogy valódi polgári demokrácia csak akkor építhető, ha felszabadítjuk önkormányzatainkat a pártpolitikai csatározások alól.

Vitézy Dávid is ezt az irányt képviseli, és nagyon sok közös található a programunkban. Ahhoz, hogy valaki családot alapítson, biztos háttér kell, ezért ösztönözzük hosszú ideje a bérlakásprogramok indítását. Kiállunk azért, hogy ne csak a körúton belüli részeket fejlesszék, hanem foglalkozzanak a külső kerületekkel is. Összhangot kell találni Budapest közlekedésébe, és megoldani az agglomerációból érkező munkavállalók problémáit is.

„Vannak ezek mellett viszont olyan témák, amelyekről Vitézy Dávid nem beszélt, mint például a közbiztonság vagy a köztisztaság. Egy polgári Budapest akkor képzelhető el, ha közösen, beszélgetések során, akár nyilvános viták keretei között keressük a megoldást a problémákra. Bízom benne, hogy hamarosan erre is sor fog kerülni! Tegyük rendbe Budapestet!” – írta Brenner Koloman.